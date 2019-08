Impuesto a las Ganancias: prometen un alivio financiero para los productores ganaderos

El Gobierno prometió este martes en el marco de la Mesa de las Carnes un alivio financiero para los productores ganaderos vinculado con el pago del Impuesto a las Ganancias.



Hasta el momento, cuando a fin de año se hace el cómputo para la valorización de las tenencias ganaderas y el consiguiente pago del tributo, en invernada se considera el 100% del valor del animal y el promedio de los últimos tres meses.



Según los productores, con este esquema, en medio del actual cuadro inflacionario los productores no sólo terminan pagando valores ficticios en los anticipos de Ganancias por la inflación misma, sino que terminan abonando valores por animales que no están listo para su venta.



En la reunión de la Mesa de las Carnes que encabezó el presidente Mauricio Macri, se informó que en lugar del 100% del animal se tomará el 60% (equiparando en invernada lo que se hace en producción propia) y que en vez del promedio de los últimos tres meses se tomará en cuenta a los últimos seis meses.



"Esto es un alivio en la valorización de las tenencias porque no vas a pagar por adelantado por algo donde no hay Ganancias", señaló a La Nación, Fernando Canosa, integrante del equipo de coordinación de la Mesa de las Carnes.



La medida podría tener un impacto en mejorar inclusive el incremento del peso de los animales para la faena.



"Es una mejora importante para los invernadores; se adecúa a la realidad del mercado", precisó David Lacroze, coordinador de la Mesa de las Carnes. "Es un alivio en los balances y se acepta que al animal no terminado se lo pueda tomar como tal (hasta el momento aun cuando no se vendiera debía pagar por una categoría siguiente inclusive sin tener el peso necesario)", agregó



Para Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), la medida representa "un achicamiento del pago del anticipo de Ganancias".