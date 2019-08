Expertos reclaman la eliminación del Impuesto a la Renta Financiera

El tributo fue incorporado en Ganancias y luego de su aplicación en 2018, su recaudación fue marginal, y trajo más problemas que soluciones

Es momento de derogar el mal llamado Impuesto a la Renta Financiera.



Hablamos de "mal llamado" porque no grava la capacidad contributiva "renta" sino que grava meros ingresos nominales que nada tienen que ver con la obtención de ganancias.



Este nefasto tributo fue incorporado en la legislación del Impuesto a las Ganancias y luego de su aplicación en 2018, su recaudación fue marginal, y trajo más problemas que soluciones.



Recordemos que partir de lo que pasó en 2018 sabemos que la renta financiera representó solo el 0,54% de la recaudación total. Es un ingreso ínfimo y pone en evidencia que es un mal impuesto. Por lo que no implicará resignar recursos su desaparición.



Para el 2018 se establecieron "criterios excepcionales" para el cómputos de pérdidas de capital contra ingresos por rendimientos.



Este año, ante la debacle de los activos financieros argentinos es urgente que se derogue este impuesto. Ello implicará una buena medida de anuncio, y la lectura de una realidad inevitable: la argentina no puede tener un impuesto que grave la confianza del inversor en una economía tan efímera e inestable.



Además de no seguir castigando a quienes intentaron proteger su patrimonio de la inflación y terminan tributando por eso.



Me atrevo a decir, que éste impuesto fue premonitorio de la crisis que hoy estamos viviendo, su puesta en marcha implicó un ruido que inició como puntapié inicial un proceso creciente de desconfianza y de falta de racionalidad del sistema financiero argentino.



Por este motivo, es primordial que ya fuera el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo deben eliminar este impuesto, y olvidarlo por un largo tiempo: es un lujo que no podemos permitirnos como país.