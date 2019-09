Pymes proponen reducir aportes patronales para dar sumas fijas en salarios

Industriales Pymes Argentinos propuso al Gobierno suspender el pago de casi un 20% de los aportes patronales que realizan las empresas

Industriales Pymes Argentinos (IPA), una de las cámaras que agrupa a las empresas de ese sector, propuso al Gobierno suspender el pago de casi un 20% de los aportes patronales que realizan las empresas con el objetivo de destinarlo a una suma fija durante 90 días para incrementar el salario de los trabajadores y así enfrentar la grave crisis económica y social por la que atraviesa el país.



La propuesta del IPA consiste en desactivar el pago de la jubilación patronal -que corresponde a un 10,17 por ciento-, el Fondo Nacional de Empleo, obra social patronal y la obra social Ley N° 23.660 -de donde se puede descontar otro 3% correspondiente a las empresas- lo que sumaría alrededor de un 20 por ciento total, explicaron.



Argumentaron, en defensa de la iniciativa, que los empresarios Pymes seguirán realizando el mismo aporte al concepto salarial pero los trabajadores registrados recibirán un 20% más debido a que el dinero que se destina a impuestos o cargas que no tienen utilidad para las empresas en el medio de la crisis será volcado al mercado interno para la compra de necesidades básicas insatisfechas.



"Necesitamos ayudar a superar una crisis que está descomponiendo la sociedad, y que se da en un marco en donde las Pymes industriales también sufrimos un grave golpe a la producción nacional. Pero como somos responsables de la gran parte de la escasa oferta de trabajo que existe en la actualidad, necesitamos que el Estado nos ayude a darles a los trabajadores un aumento extra en sus salarios por un tiempo determinado con dinero que aportamos pero que no le llega al bolsillo del trabajador", afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA.



Sostuvo además que "existe un debate sobre los aportes patronales y la excesiva carga que tienen los salarios en la parte de contribuciones que no benefician a los sueldos de los trabajadores pero que el empresario tiene que pagar. Pero la idea no es pagar menos, a pesar de que cuesta cada vez más pagar los salarios ante la caída de la demanda y la suba de los costos, sino que esa plata pueda volcarse al mercado interno en momentos de incertidumbre alimentaria".



Rosato también recordó que el IPA reclamó el congelamiento de los precios de la energía, tanto gas como electricidad, para las Pymes industriales porque su ajuste a la volatilidad del precios del dólar genera