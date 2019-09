Bono a trabajadores privados: ideas para no perjudicar a las pymes

Ya es un hecho que el Gobierno que se otorgará un bono a trabajadores privados para paliar en parte la difícil situación económica del país

Ya es un hecho que el Gobierno que se otorgará un bono a trabajadores privados para paliar en parte la difícil situación económica del país.



En este sentido, el ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el monto se definirá la próxima semana luego de reunirse con las cámaras empresarias y una vez que se conozca la inflación oficial de agosto.



"Empezamos a conversar la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo en la parte estatal", aseguró el ministro de Producción, Dante Sica, y agregó: "Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso".



Una de las posibilidades que analiza el Gobierno para instrumentar este bono sería la firma de un decreto por parte del presidente, Mauricio Macri.



"Más allá del monto final a otorgar, sería importante y hasta indispensable que el pago del mismo no afecte las finanzas de los empleadores, sobre todo las pymes", señala el consultor tributario Marcos Felice.



¿Cómo? Felice propone un par de ideas que pueden aliviar la carga financiera y a la vez cumplir con el pago de obligaciones tributarias y de la seguridad social.



Como primer medida y seguimos insistiendo en que es fundamental el envío de un proyecto de ley que incluya una moratoria a diez años con condonación de intereses y multas, a baja tasa de financiación y con distintos planes según las cuotas y tipo y monto consolidado de deuda.



Además, en relación al bono para trabajadores privados se debería contemplar alguna o algunas de las siguientes opciones:



- Que el importe abonado en concepto de bono sea considerado a cuenta de futuros aumentos que se acuerden en paritarias entre los distintos sectores.



- Que el total abonado por el empleador a toda su nómina sea considerado pago a cuenta de impuestos o contribuciones.



- Que en el mes o meses que se devengue el bono se incremente la detracción de ley 27430 en el mismo importe. Esto hará disminuir las contribuciones a pagar.



- Que se aplique un beneficio similar al del Decreto 561/2019, es decir reemplazar el pago de los aportes por mayor sueldo neto de bolsillo al trabajador. En este caso el Estado se haría cargo del importe correspondiente.



- Que el bono sea no remunerativo para que no implique mayores cargas sociales en los meses en que se liquide.



- Que se disponga la exención por el total del monto abonado por bono a trabajadores privados de las contribuciones a sindicatos. En su defecto, los mismos sindicatos y/o federaciones podrían absorber el aporte del trabajador para que implique un mayor salario en su bolsillo.



"Por último, se debería disponer la exención en ganancias del bono para que no afecte él ingreso directo de los trabajadores", concluye Felice.