Empresarios reclaman que se elimine el IVA a golosinas y gaseosas de kioscos

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) reclaman que se haga extensivo la quita del IVA a productos de kioscos como alfajores, galletitas, turrones, aguas, jugos, gaseosas, entre otros productos de mayor rotación.

"Azúcar, mate cocido, yerba, aceites y lácteos, no es el fuerte de los kioscos, además hay marcas que no son tan conocidas y nos dejan rentabilidad y no están en el programa", señalan los empresarios del rubro.



"No han llegado productos que nosotros podamos vender, y los pocos que algunos kiosqueros o almacenes de barrio venden, como puede ser la yerba, no le llega al kiosquero con el descuento, no nos llega con el 21% menos. La mayoría de los kiosqueros somos monotributistas y no podemos discriminar el IVA, como lo hacen los responsables inscriptos", agregaron.



La quita del IVA a productos de la canasta básica "es una medida que hubiese sido buena si se aplicaba seis meses atrás, antes de las PASO. Hoy la medida no sirve porque ya aumentaron 25% todos los productos".



También se solicitó días atrás, que los kioscos recategorizados el pasado 22 de julio y pasadas a responsable inscriptos vuelvan a ser monotributistas. "No somos empresarios, compramos un trabajo y vivimos de eso".



A su vez, se solicitó que la venta de bebidas alcohólicas después de las 23 horas "sea para todos por igual o que se incluya a los kiosqueros en el mismo lugar que los bares y las cervecerías". "Un kiosquero, después de las 23, no puede vender alcohol a la calle y los vecinos van con una botella (growler) a la cervecería, la llenan y la consumen donde quieren".



En la provincia de Buenos Aires el alcohol se puede vender hasta la hora 21 y en verano supo extenderse hasta la hora 23, dándole un marco legal a la venta de bebidas alcohólicas.