Impuesto a las Ganancias: cuál será el mínimo no imponible en 2020, según especialista

Ese es el importe del mínimo no imponible que le correspondería a un empleado soltero sin hijos. El mínimo no imponible del actual período creció 53,95%

A partir del año próximo se podría estar pagando el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría desde los $64.400. Ese es el importe del mínimo no imponible que le correspondería a un empleado soltero sin hijos. La estimación fue hecha por el tributarista Ezequiel Passarelli para Ámbito Financiero.



El cálculo toma en cuenta la posible evolución del índice denominado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que es el que se fijó por la ley 27.346 para actualizar el Mínimo No Imponible (MNI) de Ganancias que pagan los asalariados de más altas remuneraciones.



Para actualizar el MNI se toma el RIPTE de octubre de cada año, que tendrá efecto sobre el período fiscal del año siguiente. "El año pasado, la evolución de este índice, entre octubre de 2017 y octubre de 2018, fue del 28,29%, al tiempo que la inflación anual fue del 47,6%. Por lo cual, el Mínimo No Imponible se incrementó casi un 20% por debajo de la inflación, haciendo que muchos que no pagaban impuesto a las ganancias, pasen a pagar", explicó al matutino Passarelli.



El tributarista recordó que "hace pocos días, entre las diversas medidas de emergencia que el Gobierno tomó, se decidió incrementar un 20% más el Mínimo No Imponible para el 2019 (calculado sobre el 28,29% original), por lo que de acuerdo con su estimación el MNI del actual período creció 53,95 por ciento.



El especialista estima que para un soltero sin hijos pasará de los actuales 45.962,23 a $64.575,13; el soltero con un hijo, de $49.066,45 a $68.937,15; el casado con dos hijos de $52.118,69 a $73.224,71 y el casado con dos hijos de $58.328,14 a 81.848,76 pesos.