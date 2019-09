Amplia moratoria impositiva y "amnesia fiscal", la única salida para las pymes

La solución de fondo para las pymes que se necesita para paliar la crisis recesiva consiste en sancionar una amplia moratoria impositiva y previsional

Seguramente muchas medidas que se tomarán a futuro impactarán de lleno en las Pymes, pero cualquiera de ellas no alcanzará a los fines de procurar la solución de fondo que se necesita para paliar la crisis recesiva de no sancionarse una moratoria impositiva y previsional.



El remedio "paliativo" que significa el plan actual de 120 cuotas otorgado por la AFIP lo único que conseguirá es "prolongar la agonía" de un sector arrasado, asolado y desvastado por la actual crisis como lo es el comercio y la industria.



La incidencia de los intereses acumulados más los fijados en el actual plan harán de cumplimiento imposible el pago de las cuotas y de la deuda corriente a corto plazo y su resultante será la posterior caducidad de los planes, generando de esa manera un mayor volumen de deuda.



La única medida de fondo que entiendo es de urgente tratamiento es el dictado de una Ley Nacional que sancione una moratoria impositiva y previsional, condonando intereses, multas y que extinga causas penales, tal como se plasmó en el Proyecto de Ley presentado por los Diputados de la Provincia de Misiones.



En otro orden, la AFIP inició causas penales por no depositar dentro del plazo legal retenciones en concepto de aportes previsionales (las cuales muchas veces no fueron ingresadas porque no se retuvo dinero alguno, sino que solo se abonó al empleado el sueldo de bolsillo) o, en otros casos, promovió procesos penales a contribuyentes por ingresar pocos días después del vencimiento del plazo legal importes por retenciones impositivas, criminalizando la mora y dejando de lado la evaluación del aspecto subjetivo de la figura delictiva (entendiéndose por tal si el contribuyente obró con dolo, de manera deliberada e intencional o por estado de necesidad teniendo esa maniobra el claro objetivo de no ingresar el dinero retenido al Fisco).



El criterio de los Tribunales Penales Económicos y Federales actuantes es el de otorgar favorable acogida a la promoción de estas denuncias penales, muchas de ellas encontrándose a un paso de la etapa del debate oral.



Por lo expuesto, la condonación de intereses y la extinción de causas penales ante el acogimiento a una moratoria constituye a mi criterio la única salida que el poder político tiene en sus manos para reactivar a las Pymes y atenuar los efectos nocivos que produjo la economía a la clase media por la incidencia de la enorme presión tributaria.



De sancionarse una amplia moratoria con amnesia fiscal, motivará la inversión en el País, toda vez que, muchos empresarios no solamente afrontan la gravísima crisis económica sino, a su vez, un proceso penal iniciado por el Fisco Nacional con la incertidumbre que ello significa y, aun así, mantienen la empresa en marcha, al menos por ahora.



La moratoria y la amnesia fiscal brindarán una nueva oportunidad para reactivar la economía, teniendo como meta una mayor producción nacional, generación de empleo y mayor consumo, en contraposición al cobro de intereses exorbitantes como a la búsqueda de la sanción penal por parte de la AFIP a quienes debieron subsistir y mantuvieron su plantilla de empleados como resultante de esta nociva coyuntura económica que impactó en la línea de flotación de las Pymes argentinas.







Marcelo H. Echevarría.

Abogado y especialista en Derecho Penal

Estudio Marcelo H. Echevarría & Asociados.