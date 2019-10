Lacunza advierte que en la Argentina que se viene es necesario bajar el "impuesto al trabajo"

El ministro de Hacienda también destacó las coincidencias sobre la renegociación con el FMI con Matías Kulfas, el economista de Alberto Fernández

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, destacó el nivel de coincidencia con el economista del Frente de Todos Matías Kulfas para ofrecer al Fondo Monetario Internacional una "negociación" amigable por la deuda, con el enfoque en la extensión de plazos de repago, y dio los primeros consejos para el próximo gobierno.



Según dijo Lacunza, el "norte" de las próximas administraciones hasta el 2023 debe ser la rebaja de costos laborales. "Son medidas para pensar la Argentina que viene. Si tengo que poner todo el sacrificio fiscal en un impuesto, lo pongo en bajar el impuesto al trabajo. No es cierto que lo pagan los empleadores o los trabajadores, lo paga siempre el que tiene menos poder de negociación. Hoy una empresa que asume un costo laboral de 100, el empleado recibe 65", explicó el funcionario.



Lacunza habló en el Seminario de Finanzas organizado en el museo Malba, donde antes estuvo Kulfas, uno de los asesores del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y quien suena como uno de los posibles ministros de Economía en un eventual gobierno.



Kulfas había dicho allí que su espacio político no está pensando en impulsar una renegociación de la deuda con quita de intereses sino más bien con "postergación de pagos", ampliando plazos para que la Argentina pueda primero volver a crecer y recién luego afrontar el grueso de vencimientos. "Vine un poquito antes para escuchar al colega Matías Kulfas, y sobre todo para enhebrar cuales son las coincidencias. Las disidencias son más claras", dijo el funcionario macrista al abrir su exposición.



"Me parece que aquí tenemos un enfoque en común bastante semejante respecto a hacer una propuesta de negociación amigable, no hostil, de buena voluntad, que haga más hincapié en la extensión de plazos que en una discusión distintas de los términos de las condiciones de la deuda".



Lacunza estuvo la semana pasada en los Estados Unidos, donde se reunió en Washington con autoridades del FMI y representantes de grandes fondos de inversión que tienen deuda argentina en sus carteras; y luego viajó a Nueva York para volver a reunirse con el organismo multilateral de crédito.



El ministro aseguró que existe una "alta expectativa" para ver qué propone la Argentina una vez que haya resuelto la contienda electoral, principalmente en lo que tiene que ver con una renegociación de la deuda. "Entendemos que hay problema de liquidez, no tanto de solvencia. El mercado está priceando (estableciendo nuevos precios). Esa situación y la incertidumbre electoral precipita un poco los tiempos", dijo el funcionario.



Lacunza señaló que hay "mucha incertidumbre" sobre la deuda de mediano y largo plazo y que "se quiere cobrar todo cash. Obviamente ningún país del mundo puede enfrentar esa situación. Pero (en Estados Unidos) vi buen predisposición y buena acogida".