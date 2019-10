Bienes Personales: Alberto Fernández da marcha atrás en la propuesta y ahora dice que hay que analizar mejor la reforma

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, puso en revisión su plan de modificar el Impuesto a los Bienes Personales para cerrar la brecha fiscal.

"Todo esto fue dicho en el contexto de lo que hizo Uruguay y exige un estudio mayor", aseguró el ganador de las elecciones primarias en declaraciones radiales.



Fernández aseguró que el presidente Mauricio Macri buscó eliminar este tributo y él considera que debe ser utilizado para gravar las grandes fortunas. "No lo debe pagar el ciudadano de clase media que tiene un auto y una casa", analizó.



La reforma impositiva que pretende impulsar Fernández en caso de ganar las elecciones se convirtió en uno de los grandes temas de campaña. En Uruguay, el modelo que seduce al líder del Frente de Todos, el piso a partir del cual se empieza a tributar está en los u$s100 mil. Y en general en el mundo se paga por la renta y el consumo pero no por el patrimonio.



Independientemente del camino elegido, una reforma de estas característica requiere el aval del Congreso de la Nación, cuyas nuevas mayorías también se definirán el próximo 27 de octubre.



El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner planteó además que aún no hay certezas sobre el futuro de la Agencia Federal de Inteligencia. Recientemente circularon versiones de que imagina desmantelarla. "No son cosas simples de resolver, hay un sistema funcionando y me preocupan algunas cosas absurdas que se dicen", contestó.