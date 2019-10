Lo que viene: expertos dan las claves de la administración tributaria electrónica

Cómo las administraciones tributarias se están moviendo cada vez más hacia la administración electrónica y utilizan una gama de herramientas tecnológicas

El propósito del presente es realizar algunos comentarios del tema a raiz de un reciente informe de la OCDE, en la octava edición de la Serie de Administración Tributaria, donde se muestra cómo las administraciones tributarias (AATT) se están moviendo cada vez más hacia la administración electrónica y utilizan una gama de herramientas tecnológicas, fuentes de datos e información y análisis de riesgos para aumentar el cumplimiento tributario.



El concepto de Administración Electrónica según la definición de la Comisión Europea implica "El uso de las TICs en las Administraciones Públicas, combinando cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas".



Este es un concepto que se está desarrollando rápidamente en las AATT de todo el mundo y el mismo requiere de diversas medidas para su efectiva implementaación.



La Administración electrónica implica distintos elementos coordinados. Por un lado el desarrollo de servicios electrónicos, por el otro la creación de la normativa y los instrumentos tecnológicos y asimismo un nuevo modelo de gestión pública basado en eficiencia y eficacia.



Como principales ventajas de la Administración electrónica se citan:



-Mayor transparencia.



-Menores costos y mayores ingresos.



-Incrementar la eficiencia y eficacia.



-Mejorar los controles.



-Luchar contra la corrupción.



-Cooperación electrónica con otras AATT.



-Interoperatividad (capacidad de intercambiar información y utilizarla).



-Ventanilla única



Respecto al término interoperatividad el Marco Iberoamericano de Interoperabilidad recoge para el ámbito de la administración electrónica una de las definiciones más completas existentes actualmente en línea con la definición dada por la Comisión Europea, definiendo interoperabilidad como la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interaccionar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mutuos.



La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones.



Creo que este aspecto es clave para que los Estados cuenten con sistemas de información potentes y en el caso particular de las AATT los mismos les permitan desarrollar mas eficientemente su cometido.



La OCDE y muchos otros Organismos y países se encuentran trabajando fuertemente en el tema de gobierno electrónico y han emitido entre otros documentos una recomendación[3] que tiene como objetivo apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias de gobierno digital que acercan a los gobiernos a los ciudadanos y las empresas.



Alli se reconoce que la tecnología actual no solo es un impulsor estratégico para mejorar la eficiencia del sector público, sino que también puede respaldar la efectividad de las políticas y crear gobiernos más abiertos, transparentes, innovadores, participativos y confiables.



Sin embargo, la multiplicación de opciones tecnológicas puede generar nuevos riesgos y mayores expectativas sociales que los gobiernos no siempre están preparados para enfrentar.



Hoy AT es "administración de información" por eso considero importante que la nueva tecnología que se incorpore a las AATT sirva efectivamente para mejorar su actuación generarando un sistema de información único, completo, de calidad y confiable para la toma de decisiones y el cumplimiento de su estrategia.



Sin dudarlo las TICs están disponibles para todos, tanto para el que desea utilizarlas para evadir como para las AATT para ser más eficientes en su gestión.



La disponibilidad de nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de información y la creciente cooperación internacional brindan nuevas oportunidades y desafíos a las AATT para ser mas eficientes y eficaces en su gestión.



Se destaca una brecha importante en su utilización por parte del sector privado con respecto al sector público sobre todo en muchos países en desarrollo, lo cual sin duda constituye un reto para las AATT.



En el reciente informe de la OCDE se resalta precisamente este tema al decir que se esta produciendo un aumento de la administración electrónica ya que ha habido un cambio significativo hacia la administración electrónica con opciones crecientes para la presentación en línea de declaraciones de impuestos y pagos en línea.



En promedio, las tasas de presentación electrónica para el impuesto sobre la renta personal ahora están por encima del 70% y las del impuesto sobre la renta corporativa son alrededor del 85%.



Los canales de contacto digital (tales como correo electrónico, asistencia digital en línea) continúan aumentando (por ejemplo, los contactos de correo electrónico aumentaron un 20%) mientras que los canales tradicionales continúan disminuyendo (por ejemplo, los contactos en persona disminuyeron un 15%). Más de 40 administraciones están usando o planean usar inteligencia artificial para ser más eficientes.



Por otra parte se dice que hay un creciente uso de comportamientos predictivos como una herramienta de cumplimiento. Los análisis de comportamiento permiten comprender mejor cómo y por qué actúan los contribuyentes y utilizar los mismos para diseñar políticas e intervenciones prácticas. Se precisa que más de 10 AATT están empleando investigadores de comportamiento y más de 35 tienen científicos de datos.



Asimismo se dice que se utiliza la gestión del riesgo de cumplimiento ya que las AATT están adoptando un enfoque cada vez más proactivo para la gestión del riesgo de cumplimiento, siempre que sea posible, tratando de intervenir en etapas más tempranas en lugar de después de que se hayan presentado las declaraciones de impuestos.



En casi dos tercios de las AATT, existen o se planean enfoques formales de cumplimiento cooperativo para grandes contribuyentes. Esto es particularmente importante ya que los datos indican que en la mayoría de las jurisdicciones entre el 35% y el 60% de los ingresos netos totales, incluidos los pagos retenidos en nombre de los empleados, se recibió de los contribuyentes cubiertos por sus grandes programas de contribuyentes.



Por otra parte se resaIta el tema de que la creciente disponibilidad y el intercambio de datos ahora permite el cumplimiento por enfoques de diseño para cubrir una variedad de fuentes de ingresos, incluso a través de la presentación previa de declaraciones de impuestos que realiza cerca del 70% de las AATT cubiertas por el reporte.



En este tema otro reciente informe de la OCDE destaca que más de 90 jurisdicciones que participan en una iniciativa de transparencia global bajo el Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE desde 2018 ahora han intercambiado información sobre 47 millones de cuentas en el extranjero, con un valor total de aproximadamente 4,9 billones de euros.



La iniciativa de intercambio automático de información (AEOI) activada a través de 4,500 relaciones bilaterales, marca el mayor intercambio de información tributaria en la historia, así como la culminación de más de dos décadas de esfuerzos internacionales para contrarrestar la evasión fiscal.



La divulgación voluntaria de cuentas extraterritoriales, activos financieros e ingresos en el período previo a la implementación total de la iniciativa AEOI generó más de 95 000 millones de euros en ingresos adicionales (impuestos, intereses y multas) para los países de la OCDE y el G20 durante el período 2009-2019. Esta cantidad acumulada ha aumentado en 2.000 millones de euros desde el último informe de la OCDE en noviembre de 2018.



Llegado este punto de los notables avances tecnológicos que las AATT están desarrollando quiero recalcar una vez más la importancia del tema de los recursos humanos.



El propio informe de la OCDE dice que la fuerza laboral de la AT está envejeciendo desde 2014, el porcentaje de personal mayor de 54 años creció en dos tercios de la AT capaz de proporcionar datos.



Considero a este tema clave ya que al envejecimiento de la población se suma que no todas las AATT disponen de perfiles de profesionales adecuados para encarar las etapas que la Administración Electronica requieren.



Asimismo se destaca en muchas de ellas que la plantilla de personal ha ido disminuyendo en los últimos años.



Entiendo que cada AT debe realizar un diagnóstico del tema y analizar que cantidad y perfil de funcionarios debe incorporar, como por ejemplo profesionales vinculados a la análitica de datos, informática, ingeniería entre otras especialidades.



Estoy convencido que el cambio será constante y avanzará a pasos más agigantados aún por lo que se requiere la necesidad de adquirir las nuevas habilidades para operar una AT electrónica moderna fuertemente basada en administrar información.



Como siempre afirmo el éxito o fracaso en la utilizacion de la nueva tecnologia sera también consecuencia directa de los recursos humanos con que cuenten las AATT, los cuales deben caracterizarse por su integridad y permanente motivación y capacitación con retribuciones acordes a las tareas desempeñadas dispuestos a adquirir nuevas habilidades, conocimientos especializados, formación continua, creatividad y movilidad geográfica, en fín ni mas ni menos que una adecuada gestión del conocimiento.





Alfredo Collosa, Master en Hacienda Publica y Administracion Tributaria

Columna escrita para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias