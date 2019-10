Dos arrepentidos de la AFIP complican la situación judicial de Prat Gay

A Alfonso Prat Gay se le podría volver en contra su embestida judicial contra Ricardo Echegaray y ahora va a encarar una causa por abuso de autoridad

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, integrado por Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado, absolvió al ex titular de la AFIP en el juicio por una supuesta falsa denuncia que le inició Prat Gay.



Echegaray estaba acusado de haber utilizado información fiscal confidencial en 2014, cuando encabezaba la AFIP, para denunciar penalmente a Prat Gay.

En ese momento, Prat Gay fue acusado de integrar una asociación ilícita que había evadido impuestos a través de una cuenta bancaria en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, de la que el ex ministro era apoderado.



El entonces titular del organismo recaudador hizo referencia a una cuenta en el HSBC Private Bank de Suiza propiedad de la empresaria Lacroze de Fortabat, luego de que un ex empleado de dicha entidad revelara un enorme listado de distintas personalidades mundiales que habrían evadido impuestos al no declarar sus bienes en el exterior.

En julio de 2015, la AFIP determinó impuestos por aproximadamente $250 millones a Amalia Amoedo, nieta de "Amalita", por la detección de fondos no declarados.