Fuerte ajuste: cómo serán los pisos y las cuotas del monotributo 2020

A partir de enero, el tope de facturación para permanecer en el Monotributo y el aporte en cada una de las categorías aumentarán poco más del 51%

Tras la aprobación de la Ley 27.346 (Reforma Tributaria), el sistema de pequeños contribuyentes (monotributo) está en un periodo de instrumentación de cambios referidos a cuestiones prácticas y sociales.



El Régimen del Monotributo está regulado por la Ley 24.977, en la cual el artículo 52 reglamentado por la Reforma Tributaria, fija un mecanismo de actualización de las variables que se deben actualizar, una vez por año.



Esta variable es un porcentaje equivalente al acumulado en un año por los haberes jubilatorios, el que- según indica Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en Derecho del Trabajo y presidente de la Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios Afines- corresponde a la movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales, aplicable también a las 11 categorías del régimen, actualizando los ingresos brutos anuales, los alquileres devengados anuales y el importe a pagar mensualmente tanto por la parte impositiva como por el aporte previsional y de salud.



En el año 2018, la actualización anual del monotributo y sus cuotas fue del 28.46% resultando un valor muy por debajo del índice de precios.



El ajuste de actualización de este año será del 51%, y, por segunda vez consecutiva, es inferior a la inflación que se estima podría rondar este año el 56% para este año



Las nuevas escalas regirán desde enero de 2020 y serán de aplicación para la recategorización de dicho mes, tomando como parámetros las nuevas actualizaciones del régimen.



Si bien los pisos tendrán su actualización para evitar el desmán y terror de pasarse de categoría hasta la expulsión del régimen, dejando en situación de calle a muchos emprendedores, el pago de la cuota única mensual, también será incrementada, pero no en los porcentajes adecuados.



El aporte a la obra social será, sin excepción, para todas las categorías de $1.041,1 no así el jubilatorio y el impositivo, que estará correlacionado con el nivel de facturación.



La AFIP informó también que se modificará el valor de los alquileres devengados en un año para desarrollar la actividad económica, siendo el tope vigente $313.067 para las categorías más altas.



Pero atención -advierte el letrado- porque con este nuevo ajuste, tendrá un nuevo dolor de cabeza para los mas de 1 millón de monotributistas puros que, en su cuota fija que tributan los 3 componentes del régimen que, según su categoría, tendrán un incremento del 50% de lo que venían erogando mensualmente. Situación distinta es para aquellos que tiene un "mix" entre la simbiosis de la relación de dependencia y el monotributo puro, que están exentos del componente obra social y jubilatorio, ya que tendrán un tope más alto para facturar sin tener que pagar impuestos al Estado.



La nueva tabla de valores entrará en vigencia con fecha 1 de enero de 2020 y es aconsejable que se revise con cuidado para llevar a cabo el trámite de recategorización, en caso de corresponder, en ese mismo mes.



Siempre se aconsejó la suba de los pisos mínimos puesto que, el régimen, viene perdiendo 29% por año en cuanto a las facturaciones realizadas provocando la expulsión de casi 5000 monotributistas por mes del régimen simple al terror impositivo del régimen general. Este abismo, o, mejor dicho, este "puente eterno", es una medida que violenta abruptamente el principio de capacidad contributiva y de razonabilidad en materia fiscal constitucional.



Como conclusión, se puede decir que el régimen simple de facturación es un sistema que aún tiene innumerables falencias, las cuales no fueron solucionadas y en algunos casos han sido agravadas o tapadas con parches momentáneos, pero es un sistema en beneficio de los ciudadanos, es un régimen simple para que todo argentino pueda iniciar su emprendimiento y poner en marcha el engranaje que hace posible que funcione el trabajo.