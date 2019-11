Vence la primera presentación del Libro de IVA Digital: cuáles son los errores frecuentes

El próximo viernes 15 comienza a vencer la primera presentación mediante el portal IVA y hay numerosos errores en la carga del Libro de IVA Digital

De acuerdo al cronograma establecido en la Resolución General 4597, los contribuyentes que hayan sido notificados por AFIP para cumplir con la obligación de presentar el Libro de IVA Digital, deberán hacerlo a partir del período devengado octubre 2019 cuyo vencimiento rige a partir de este viernes 15.



Así también lo establece la misma normativa que dispone que el plazo para la presentación del libro de iva vencerá antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto.



Desde el Blog del Contador, el consultor tributario Marcos Felice detalló los errores más frecuentes en el Portal IVA:



Listamos a continuación algunos de los errores detectados en la carga de comprobantes y generación de la DDJJ mediante el Portal IVA gracias al aporte de colegas que nos enviaron la información.



Esperamos que AFIP se haga eco de esto y solucione los inconvenientes lo antes posible para evitar mayores pérdidas de tiempo.



ERROR: No informa el total del crédito fiscal y débito fiscal luego de la carga de comprobantes para generar la presentación de la declaración jurada de IVA.



SOLUCIÓN: no informada por el momento.



ERROR: En las facturas B de compras viene discriminado el importe total en neto gravado e iva cuando debería corresponder el total como no gravado. Los comprobantes son importados automáticamente desde Mis Comprobantes donde ya figura ese error desde siempre.



SOLUCIÓN: modificar manualmente los importes y/o eliminar los comprobantes que no correspondan a la actividad del contribuyente.



ERROR: No importa correctamente los comprobantes mediante archivo de importación según diseño de registro publicado por AFIP.



SOLUCIÓN: detectar los errores y modificar manualmente el archivo de importación.



ERROR: No permite cargar manualmente las retenciones y/o percepciones no informadas por los agentes y que como consecuencia de ello no son incorporadas automáticamente al Portal IVA.



SOLUCIÓN: no informada por el momento.