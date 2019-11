Procesaron a exjefe de Aduana de Echegaray por contrabando de productos de China

Se trata de Daniel Santanna, ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. También fueron procesados otros ex funcionarios y más de 40 empleados

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky acaba de procesar a Daniel Santanna, ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, como uno de los líderes de una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercadería de origen chino. Se le dictó un embargo de $ 5.480.344.723.

También fueron procesados Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, que ya fueron condenados por la "mafia de las mudanzas". La extensa resolución, a la que tuvo acceso Infobae, incluye más de 40 empleados de diferentes sectores de la Aduana.



La maniobra consistía en falsificar la documentación oficial, declarando otras mercaderías que pagan menos impuestos o adulterando el peso del cargamento. También se utilizaban empresas fantasma para ocultar a los verdaderos importadores.



"El control aduanero estaba coordinadamente afectado con la connivencia de diversos agentes públicos que debían intervenir en distintos aspectos de una operación de importación. Es decir, los acuerdos ilícitos no se reducían a una dependencia puntual y específica de la Aduana, sino que comprendían a un número considerable de verificadores de Aduana, a guardas aduaneros, a agentes pertenecientes a equipos de trabajo destinados a redoblar el control por oposición, a funcionarios de divisiones diversas como es el caso de los pertenecientes a valoración aduanera o de prohibiciones aduaneras", dice la resolución.



Además de la "Mafia de la Aduana", Santanna está involucrado en la filtración de las imágenes del fiscal Alberto Nisman en el aeropuerto de Ezeiza. De hecho, un ex empleado aduanero, Gonzalo Horacio Tzareff, reconoció ante la Justicia que grabó las imágenes por pedido de Santanna, que a su vez había recibido órdenes de Ricardo Echegaray.



También fue investigado por el tráfico de cocaína en un vuelo de Southern Winds, pero en ese caso terminó sobreseído.



"La magnitud del plan criminal, el pronóstico "nada azaroso" de la intensidad del control aduanero a ejecutarse, y el círculo cerrado y finito de agentes aduaneros que podían ser designados para intervenir en la verificación, conduce a considerar seriamente la existencia posible de un acuerdo centralizado y previo con las escalas superiores a cargo de la dirección de los cuerpos operativos de la Aduana, para brindar el amparo o la protección suficientes para que los ilícitos ocurran sin obstáculos, dentro del control piramidal ejercido en su estructura", concluyó Aguinsky.



Sobre Santanna, el juez concluyó que "no pudo razonablemente haber sido ajeno a la circunstancia de que quienes ejercieron el cargo de Directores de la Aduana de Buenos Aires estaban vinculados a una operación delictiva de la magnitud como la que se investiga en autos".



Santana seguirá libre porque el procesamiento es sin prisión preventiva.



Aguinsky también dictó la falta de mérito de Guillermo Michel y Carlos Sánchez, que ocuparon cargos relevantes durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP.