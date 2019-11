Alerta en el sector petrolero por un posible aumento de las retenciones cuando asuma Fernández

Actualmente todas las exportaciones pagan $4 por dólar, aunque algunos sectores aportan sólo $3, que es el caso de las economías regionales y las Pyme

El presidente electo, Alberto Fernández, dejó entrever que las compañías petroleras y las mineras deberán hacer el esfuerzo para mejorar la recaudación.



Fernández ya le había dicho a la mesa de enlace agropecuaria que no tenía en mente una reducción de las retenciones y dio a entender que aumentaría la presión fiscal sobre el sector.



Lo que aún no está claro es cuál será el esquema, si un aumento de suma fija por cada dólar que ingrese o un sistema variable, como rigió desde 2002 y luego continuó el kirchnerismo.

"Por un lado nos dicen que el plan será exportar más y que Vaca Muerta es clave. Pero por otro ya hablan de aumentar retenciones al sector. Las dos cosas al mismo tiempo van a ser difíciles de conseguir", le señalaba a Infobae un alto ejecutivo en estricto off the record.



Fernández viene manifestando que la clave para estabilizar el dólar es impulsar al sector exportador. Pero esta visión es en principio opuesta a la posibilidad de gravar con más peso al sector. Sin embargo, este año el superávit fiscal llegaría a los u$s12.000 millones, el valor más alto de los últimos años. Este resultado positivo, sin embargo, está sólo parcialmente explicado por un aumento de las exportaciones. En realidad, la principal explicación es la caída de las importaciones.



Otro tema clave es a cuánto se proyecta el resultado fiscal de 2020. Si se renegocia la deuda, el rojo de 3% del PBI de intereses caería sustancialmente. Y luego quedaría el déficit primario, que este año se acercaría a 1% del Producto. Como todavía no se sabe cuál será el gasto planeado para el año próximo, resulta casi imposible estimar cuál es el déficit que habrá que salir a cubrir con mayor recaudación.



Otra opción que utilizaría el nuevo gobierno es aumentar la alícuota de Bienes Personales. Actualmente el nivel máximo es de 0,75% pero la idea sería aumentarlo significativamente. Sin embargo, sería más bien una señal política para los votantes de Frente de Todos, porque tendría poco efecto en la práctica ya que la actual recaudación es muy escasa.