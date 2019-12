Prevén mayor presión impositiva sobre agroexportadores durante el gobierno de Alberto Fernández

Economía & Regiones publicó un informe que estima que la presión "no será homogénea" sino que "lo más probable es que sean diferenciales y por sector"

Los sectores ligados a la exportación y las economías regionales sufrirán una mayor presión impositiva durante el gobierno de Alberto Fernández, según un informe de la consultora Economía & Regiones (E&R).



El trabajo estimó que los aumentos de presión tributaria "no serán homogéneos, sino que lo más probable es que sean diferenciales y por sector".



"El gobierno nacional caerá principalmente sobre el sector agroexportador, mientras que los subnacionales lo harán mayoritariamente sobre las economías regionales", señaló el trabajo.



Para Economía & Regiones, el gobierno nacional utilizará los Derechos de Exportación, mientras las provincias y municipios utilizarían ingresos brutos y las tasas, respectivamente.



Estimó que la soja sería la más afectada por gravámenes, seguida por el trigo y el maíz.



El estudio advierte que comparado 2019 contra 2015, el Producto Bruto per cápita cayó 8%, mientras que con relación a 2011 descendió 12%.



A la hora de explicar esa baja en el nivel de actividad, E&R lo atribuye a que "el sector público ahoga al sector privado no dejándolo hacer negocios y ganar dinero. El sector privado está ahogado por un sector público cuya envergadura se le hace imposible financiar".



"La prueba es que los impuestos, la inflación y la tasa de interés récord, que son las tres variables a través de las cuales se financia el sector público ahogando al privado, son las que matan la producción, la generación de riqueza y la creación de empleo", indicó.



Para E&R, si se quiere volver a crecer hay que "desahogar al sector privado bajando impuestos en serio y en forma permanente".



Señala que "antes, hay que achicar el Estado y bajar el gasto en forma permanente".



"Sólo achicando al Estado y desahogando a las firmas, el sector privado podrá hacer negocios y ganar dinero, lo cual lo conducirá a invertir, acumular stock de capital y producir más", indica el reporte.