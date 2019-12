En la DGI mencionan a la ex cuñada de Máximo Kirchner como próxima directora

La ex senadora de La Cámpora fue jefa de la Regional de Río Gallegos de la AFIP. El cargo máximo del ente recaudador será para Mercedes Marcó del Pont

El kirchnerismo duro está a un paso de quedarse con el control de la Dirección General de Impositiva (DGI) en el nuevo gobierno. Virginia García, la ex cuñada de Máximo Kirchner es mencionada para ocupar ese cargo clave.



La ex senadora de La Cámpora fue jefa de la Regional de Río Gallegos de la AFIP. Ese paso le valió ser investigada por la Justicia por presuntas maniobras para encubrir a Lázaro Báez.



Hasta la semana pasada García era número puesto como secretaria administrativa del Senado, por elección de Cristina Kirchner que también la había designado como responsable de la transición con el equipo de Gabriela Michetti.



Sin embargo, al momento del reparto de cargos en la Cámara alta el nombre de García fue apartado y en su lugar se designó a María Luz Alonso, también dirigente de La Cámpora. La explicación en el Senado fue que la ex cuñada de Máximo tendría un lugar en el Gabinete nacional.



De concretarse la posibilidad, el kirchnerismo se quedaría con las dos direcciones clave de la AFIP ya que Carlos Castagneto o un hombre de Jorge Capitanich se quedarían con la Aduana, en una pulseada que no está resuelta. El cargo máximo del ente recaudador será para Mercedes Marcó del Pont.