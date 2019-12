Contribuciones Patronales: suspenden reducción de alícuota y fijan nuevos mínimos no imponibles

El poder ejecutivo propone suspender la reducción de las contribuciones patronales, establecidas en la reforma tributaria aprobada en 2017

El ministro de Economía, Martín Guzmán, develó este martes los detalles del megaproyecto económico que el Gobierno elevó al Congreso, con el que busca financiar un mayor gasto social para lidiar con la grave crisis que atraviesa el país.



En uno de los capítulos, el Poder Ejecutivo propone suspender la escala de reducción de las contribuciones patronales para los próximos años, establecidas en la reforma tributaria aprobada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.



En ese apartado además, se establece el freno la unificación de esta alícuota, se deja sin efecto la actualización de los mínimos no imponibles en dicha materia, y se crean nuevos mínimos no imponibles promocionales.



El ejecutivo estableció las alícuotas que se describen a continuación, correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social (…), a saber:



a) 20,40% para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector "SERVICIOS" o en el sector "COMERCIO", de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA N° 220 del 12 de abril del 2019 y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 48.000.000), con excepción de los comprendidos en las Leyes Nros. 23.551, 23.660 y 23.661.



b) 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior. Asimismo, esta alícuota será de aplicación a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 22.016 y sus modificatorias.



A su vez, en el artículo 23 de dicho capítulo -denominado Seguridad Social y contribuciones Patronales-, se establece también una mejora para las pymes que cuenten con menos de 25 empleados, ya que podrán detraer un monto adicional de $10.000.



Por su parte, el Gobierno establecerá las proporciones que, de las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota, se distribuirán a cada uno de los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Socia, de conformidad con las normas de fondo que rigen a dichos subsistemas.