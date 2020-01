AFIP cobrará el impuesto del 30% a turistas que no lo hubieran pagado a partir del 28 de diciembre

La resolución dice los que no hayan sido percibidos por los agentes de retención desde la entrada en vigencia de la ley deberán pagarlo mediante un VEP

El Gobierno reglamentó este martes el impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento y turismo, y las adquisiciones de bienes de consumo y servicios en el exterior.

Una de las principales novedades de la reglamentación está dada por la aclaración sobre que en compras con tarjeta de crédito, sólo se aplica el 30% si se paga en pesos, por lo que si el pago viene desde una cuenta en dólares no habrá afectación.

Así lo indica la Resolución General 4659/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que reglamenta el "Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)".

El 30% se aplicará a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; al pago de bienes y servicios en el exterior; de servicios prestados por sujetos no residentes; de servicios en el exterior contratados por agentes de viajes y turismo; de servicios de transporte internacional de pasajeros y de servicios digitales que se paguen en dólares.

Asimismo, se aclaró que "no quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones", por lo que las empresas que se hayan financiado en dólares no tendrán que hacer frente al impuesto.

La AFIP precisó que cobrará el gravamen a aquellas personas que no lo pagaron o lo hicieron de manera parcial desde el día de la entrada en vigencia de la norma, es decir el pasado 28 de diciembre.

La Resolución General 4659/2020 emitida por el ente recaudador generó polémica, según especialistas, consultados por Infobae, por lo establecido en el Artículo 12, que indica que los turistas a los que no se les haya cobrado el impuesto desde la entrada en vigencia de la Ley, o se les haya cobrado de manera parcial o incorrecta, deberán abonarlo directamente en AFIP a través de un Volante Electrónico de PAGO (VEP). En todos los casos, el plazo para hacerlo será hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que debió haberse practicado la aludida percepción.

"El artículo es polémico ya que si la agencia de viaje o la tarjeta de crédito no percibió el impuesto correspondiente o lo hizo de forma parcial, es la persona o la empresa la que deberá pagar de forma autogestiva. El problema que trae esto es que en muchos casos los individuos no saben cómo hacerlo o directamente no van a hacerlo", señaló el tributarista Ezequiel Passarelli.

En ese mismo sentido opinó César Litvin, CEO en Estudio Lisicki, al afirmar que la reglamentación lo que hace en su Artículo 12 es "extender la responsabilidad al sujeto o la empresa".

Otro de los interrogantes que generó la reglamentación entre los especialistas es qué va a pasar con los no residentes que paguen viajes al exterior en divisas, dado que la reglamentación de AFIP señala en su Artículo 2 que "son sujetos pasibles de la percepción que se establece en el presente régimen, aquellos que revistan la condición de residentes en el país".

"En este punto no queda claro si un extranjero tiene que pagar el impuesto o no", remarcó Litvin.



En otro orden, Passarelli sostuvo que lo que sí se despejó es la duda que había en torno a "si se iba a gravar o no el giro de regalías al exterior o las importaciones de servicios y bienes". En ese sentido y tal como se esperaba, las empresas no pagarán el impuesto en los casos que se importen determinados bienes y servicios contemplados en la ley como medicamentos o incluso libros, ni tampoco por el giro de dividendos a las casas matrices.

La percepción del 30% se calculará sobre el importe en pesos necesarios para la adquisición del bien o servicio, calculados al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito en la cuenta respectiva, según el texto oficial.

Asimismo, la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonado al momento de cancelar total o parcialmente el resumen o liquidación, aplicado a las adquisiciones alcanzadas por el presente impuesto, calculadas al tipo de cambio del día anterior al de emisión del citado resumen o liquidación.

El ingreso de las percepciones practicadas por los agentes de retención habilitados, así como -de corresponder- sus intereses resarcitorios, deberá realizarse mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos a través de Internet establecido por la Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias.

Los agentes de percepción serán bancos, agencias de viaje y empresas de transporte.

Según el Artículo 9°, sin perjuicio de la declaración jurada con la información nominativa de las percepciones practicadas, la AFIP podrá requerir información adicional de carácter mensual o un consolidado anual, respecto de las percepciones practicadas en el marco del presente régimen.

Además, cuando no corresponda la percepción practicada, el adquirente, prestatario o locatario podrá solicitar la devolución del gravamen percibido ante el agente de percepción correspondiente, presentando los antecedentes que justifiquen su petición, operación que quedará sujeta a las medidas de control que implemente este organismo.