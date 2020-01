Ley Impositiva: modifica el inmobiliario, exime a jubilados y municipios cobrarán algunas patentes

El gobernador Axel Kicillof escribió en su cuenta de la red social las características del proyecto y remarcó que no se puede hablar de "impuestazo"

El proyecto de Ley Impositiva 2020 que envió este martes el Ejecutivo bonaerense a la Cámara de Diputados provincial para ser tratado el miércoles reduce las partidas alcanzadas por el incremento del Impuesto Inmobiliario, exime del pago de este tributo a los jubilados que perciban el haber mínimo, reduce la alícuota de Ingreso Bruto a la producción de medicamentos, exime de Impuesto Automotor al transporte municipal y descentraliza a los municipios el cobro del impuesto a las patentes por debajo del año 2009.



"El proyecto presentado está muy lejos de ser 'impuestazo'", afirmó el gobernador Axel Kicillof en su cuenta de la red social Twitter, en alusión al calificativo usado por la oposición a su proyecto original para negarle el quórum necesario para su tratamiento a fines de diciembre último.



Ante el envío de una iniciativa con modificaciones, el mandatario provincial escribió en su cuenta de la red social las características del proyecto y remarcó que no se puede hablar de "impuestazo" ya que "por el contrario, la propuesta consiste en actualizar la recaudación para que no se reduzca en términos reales. Si los incrementos suenan elevados es porque la inflación 2019 estará cerca del 55 por ciento, la más alta en 19 años".



"Tampoco es un impuestazo desde el punto de vista de los montos del impuesto inmobiliario urbano. De las 4,5 millones de partidas, ordenadas por su valor fiscal, el 35 por ciento tendrá un aumento menor a 500 pesos que se paga en 5 cuotas a lo largo del año, es decir, 42 pesos por mes. En el caso del inmobiliario rural, solamente 211 propietarios de campos de más de 2000 hectáreas tendrán un incremento del 75 por ciento, que en términos reales implica pagar un 12 por ciento más que el año anterior", detalló.



Asimismo, sostuvo que "las propiedades más pequeñas y menos valiosas se actualizarán con tasas menores a la inflación, las más grandes y más caras estarán levemente por encima de la inflación".



"La diferencia significativa que presenta es el enfoque 'segmentado' o 'progresivo' que se aplicó al impuesto inmobiliario urbano y rural. La recaudación total será igual al año pasado actualizada por inflación, pero esta vez la actualización se distribuirá de manera más justa", remarcó.



Kicillof puntualizó que con respecto al Inmobiliario "entre el 35 por ciento y el 50 por ciento tendrá un incremento de hasta 1000 pesos, (83 pesos por mes). Entre el 50 por ciento y el 75 por ciento de las partidas, tendrá un incremento menor a 2000 pesos (167 pesos por mes). Entre el 75 por ciento y el 90 por ciento, pagará un aumento no mayor a 5000 pesos (417 pesos por mes)".



"Como todos los años, la Provincia de Buenos Aires necesita que se apruebe su Ley Impositiva. Es un instrumento imprescindible, más aún en el marco de la emergencia económica, social, productiva, educativa y sanitaria en la que la encontramos", destacó.



Además del cuestionamiento del aumento del 75 por ciento del Inmobiliario, que el nuevo proyecto no modifica pero "achica el impacto" al reducir la cantidad de partidas alcanzadas por éste tributo, la iniciativa prevé que "jubilados que cobren el haber mínimo quedarán exentos del pago del impuesto inmobiliario", lo que fue calificado de "justo y razonable" por el Jefe de Gabinete provincial.



"También se reduce la alícuota de 3,5 a 1,5 de Ingresos Brutos a la fabricación de medicamentos y redujimos entre el 0,5 a 1 punto porcentual para los servicios profesionales notariales, jurídicos, científicos y técnicos, reducido a entre 0,5 y 1 punto porcentual y se reduce a 1,5 la alícuota para las actividades de venta al menudeo de alimentos", puntualizó Bianco.



El jefe de Gabinete remarcó que "ninguna patente de automotor va a aumentar más del 55 por ciento; eximimos de pago de Automotor a los transportes municipales para que eventualmente no impacte sobre los boletos y descentralizamos en los municipios el pago de patentes de autos de 2009 para abajo, eso queda en los municipios".



"Son todas clausulas progresivas para los y las bonaerenses", destacó Bianco, quien aclaró que "no hay negociación por cargos con la oposición" y pidió que ésta "sea razonable y se ponga a trabajar".