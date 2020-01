El gobierno porteño tuvo que salir a aclarar qué profesionales no pagan Ingresos Brutos

Una misiva enviada a los domicilios de los contribuyentes indicaba que se suspendía la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos

Con fecha 10 de enero, miles de profesionales de la Ciudad de Buenos Aires recibieron una carta de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la autoridad impositiva en la Ciudad de Buenos Aires.

La misiva explicaba que por un acuerdo entre la Ciudad, las otras provincias y el nuevo gobierno nacional, se suspendía la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos. También se informaba que esas alícuotas iban a variar entre 3 y 5% dependiendo de la actividad.

Según relevó Clarín, para 2020 estaba prevista precisamente una disminución de medio punto en esas tasas, algo que quedó suspendido tras el acuerdo.



Los profesionales encendieron una luz de alarma, ya que como se especifica claramente en el propio impuesto de Ingresos Brutos no están alcanzados los profesionales universitarios con carreras que superan los cuatro años de extensión.



El revuelo que se armó fue incesante en las redes a tal punto que la Agip tuvo que salir a aclarar por Twitter este sábado por la tarde los alcances. El organismo fue tajante al señalar que los profesionales seguirán sin pagar el impuesto.

"Ante algunas consultas ocurridas en las últimas horas, en relación a la Comunicación recibida por Domicilio Fiscal Electronico, AGIP aclara que el ejercicio de la actividad profesional liberal universitaria continúa estando exento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos", aclaró la entidad.

También tomó cartas en el asunto el Consejo Profesional.

Exención Ingresos Brutos CABA: nuestro Consejo consultó a la AGIP



Se aclara que no hubo ninguna modificación en materia de exenciones a profesionales. — Consejo Profesional (@ConsejoCABA) January 11, 2020

"Exención Ingresos Brutos: nuestro Consejo consultó a la Agip que aclara que no hubo ninguna modificación en materia de exenciones a los profesionales", publicó también en Twitter.



El Consejo, presidido por Gabriela Russo, cita textualmente el artículo 180 del Código Fiscal porteño para recordar que "los ingresos obtenidos por el ejercicio de las profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas y cuya carrera tenga una duración no inferior a cuatro años y no se encuentre organizada en forma de empresa",

Por cierto, la confusión tenía su sustento. Ocurre que cuando se discutió el presupuesto 2020 para la Ciudad una de las ideas era que Ingresos Brutos alcanzara también a los profesionales liberales. La iniciativa, que implicaba cambiar el Código Fiscal, fue rápidamente dejada de lado en el año electoral. Para modificar el Código Fiscal se necesita pasar por la legislatura, recordó Clarín.



Ingresos Brutos es el impuesto más importante de los que cobra la Ciudad: representa el 60% de su recaudación que alcanzó los $ 480.000 millones en 2019. Cuando se decidió hacer el recorte de las alícuotas en el gobierno de Mauricio Macri la Ciudad resignó unos $ 9.000 millones.



Con la administración de Alberto Fernández llegó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020 del diagrama de bajas de Ingresos Brutos acordado en aquel entendimiento en tiempos de Macri; y la apertura a potenciales subas en ese tributo y de Sellos, y a la aplicación de tributos específicos a la transferencia de combustibles, gas y energía, entre otros ejes.



Esa avanzada se dio en sintonía con el pedido de los gobernadores de aliviar las finanzas locales frente a la caída de los ingresos por la crisis nacional.