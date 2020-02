La AFIP intimó a 130.000 contribuyentes: presume que tienen personal doméstico en negro

El envío se basó en el análisis de ingresos y gastos. El mensaje masivo enviado por la AFIP promueve el blanqueo de trabajadores de limpieza

La AFIP intimó a 130 mil contribuyentes a que, por su situación patrimonial, declaren si tienen personal en sus casas particulares.



El mensaje fue enviado por domicilio fiscal electrónico por el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, señala Infobae.



Allí se indica que "de acuerdo con el análisis de tus datos patrimoniales y de consumo, detectamos que podrías ser empleador de personal de casas particulares, pero, a la fecha, no registrás el alta de ningún trabajador".



Es decir, el organismo presume cierta capacidad patrimonial en base a los datos de las declaraciones juradas y los regímenes de información de expensas, entidades educativas, gastos en el exterior y recreación, entre otros datos.



El mensaje aclara que la detección de trabajadores sin declarar "está sujeta a sanciones", aunque como la fiscalización es compleja se utiliza la figura de la presunción patrimonial.



El trámite de "blanqueo" se puede realizar por en el portal de Casas Particulares de la AFIP (por computadora y en la app), en el homebanking o por teléfono.



A través de la dirección web www.casasparticulares.afip.gob.ar se solicita el CUIL de la persona a registrar; su nombre y apellido; sus datos de contacto y domicilio; el tipo de trabajo que hará, además de la remuneración pactada; la fecha de ingreso y el domicilio laboral.



La AFIP destaca en el mensaje que ya logró blanquear a más de medio millón de trabajadores en este régimen, uno de los que registran mayor índice de informalidad. Los últimos números daban cuenta de unos 650 mil empleados registrados.



No se trata de la única campaña para recaudar que retomó la AFIP, ya que en los últimos días se conocieron varios casos de intimaciones a propietarios de departamentos en alquiler que no declararon dicha renta.



El impuesto a las Ganancias incluye un "valor locativo", por lo que el propietario de esa propiedad debe declarar una renta presunta.



Si el departamento está desocupado, la AFIP calcula un monto estimado de acuerdo al tamaño y la ubicación del inmueble.