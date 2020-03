Adelanto: la AFIP pone la mira sobre las entidades pasivas del exterior

La AFIP dará a conocer en los próximos días una nueva resolución general que pone en marcha el registro de las Entidades Pasivas del Exterior a través de un nuevo régimen de información.

En primer término, se deberán presentar los datos correspondientes a 2016, 2017 y 2018.

Luego, con más tiempo, se deberá informar el período 2019.



Asimismo, desde la AFIP confirmaron a iProfesional que habrá una campaña muy fuerte contra trust irrevocables y aquellos que perdieron la residencia.

Entidades pasivas del exterior

El artículo 90 de la ley de reparación histórica, norma que incluyó al sinceramiento fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, instruyó a la AFIP a crear un Registro de Entidades Pasivas en el Exterior, para lo cual exigía al fisco que reglamente "la forma, plazos y condiciones en que los contribuyentes deberán cumplir con el deber de información impuesto por este artículo".

A lo largo de los cuatro años de gestión, nunca se puso en marcha el mencionado registro.

Según detalla la ley de la época del macrismo, serán objeto de este registro "los contribuyentes que sean titulares de más del 50% de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior que obtenga una renta pasiva superior al 50% de sus ingresos brutos durante el año calendario, estarán obligados a informar a dicho registro los datos que identifiquen a la entidad pasiva del exterior y su vinculación con la misma".

De acuerdo al decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se consideran rentas pasivas "aquellas cuyos ingresos provengan del alquiler de inmuebles, de préstamos, de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, de colocaciones en entidades financieras o bancarias, en títulos públicos, dividendos, regalías y derivados que no sean de cobertura de riesgo".

Según explicó el socio del estudio RCTZZ Diego Fraga, "las rentas pasivas son aquellas que no requieren una actividad por parte de la persona. Una renta activa sería la que ingresa a una empresa manufacturera, que obviamente no se genera por tener la plata invertida. Colocaciones en entidades financieras, en títulos públicos, en contratos derivados que no sean para cobertura sino comprados como especulación".

Cambio de residencia fiscal

En referencia a los últimos cambios en el Impuesto sobre los Bienes Personales, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, aseguró que "el adicional para quienes tengan activos en el exterior del 2,25%, es una alícuota exorbitante ya que se gravan todos los bienes".

"Vale tener presente que puede suceder que algunos de los bienes en el exterior no producen ganancias, por ende, se genera una pérdida del capital para pagar el impuesto", detalló el reconocido tributarista.



En Argentina, rige el criterio de Renta mundial: los residentes en el país pagan Ganancias y Bienes Personales por las utilidades y los activos que tengan en todo el mundo.

Respecto al cambio de residencia fiscal, Litvin señaló que "quienes tienen importantes activos fuera de la argentina están evaluando el cambio".

Al respecto, el reconocido tributarista, detalló, que para llevar adelante el cambio de residencia con éxito, deben cumplirse determinados requisitos:

- Hay que demostrar que se fue con la familia.

- Que vive más en el país elegido que en Argentina.

- Que trasladó los centros de intereses vitales al nuevo país.

De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la doble residencia fiscal, lo que significa pagar impuestos en los dos países.

"El cambio de residencia fiscal es una conducta natural de proteccion de activos cuando no se está de acuerdo con un nivel de impuestos tan elevado", puntualizó Litvin.



"La tendencia en el mundo es captar contribuyentes nuevos de otros países . Esa atracción trae mas invesiones, más movimiento y más actividad económica", concluyó Litvin.