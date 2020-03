La AFIP decretó la feria fiscal y licenció al personal mientras Diputados le dio $100.000 a cada legislador

La AFIP, el Senado y la Cámara de Diputados tomaron medidas para enfrentar la crisis de coronavirus que incluyeron feria fiscal, licencias y teletrabajo

La AFIP estableció una feria fiscal que regirá entre el miércoles 18 y el 31 de marzo, ambos inclusive.



Mediante la Resolución General 4682/2020, publicada el mismo miércoles 18 en el Boletín Oficial y firmada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se decretó "un período de feria fiscal extraordinario".



Por otra parte, una Disposición Interna licenció a todo el personal no esencial y puso en marcha el home office en el ámbito del organismo recaudador.



Y en Diputados, además de la licencia a los trabajadores, el teletrabajo y otras medidas, le darán un subsidio de $100.000 a cada legislador para luchar contra el coronavirus.



La Resolución explicó que las ferias fiscales de la AFIP siempre responden a las ferias judiciales que se establezcan cada año para el Poder Judicial de la Nación.



Y recordó que "en virtud de razones de salud pública, originadas en la propagación a nivel mundial, regional y local de distintos casos de coronavirus (COVID-19)", la Corte Suprema de Justicia declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo" de este año, para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación.



"En concordancia con ello, resulta aconsejable adoptar idéntico criterio en el ámbito de esta Administración Federal", fundamentó la Resolución.



La vigencia es desde la publicación en el Boletín Oficial.



En paralelo, el subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, mediante la Disposición Interna 73-E del organismo, dispensó desde el martes 17 hasta 31 de marzo de 2020 inclusive del deber de asistencia a su lugar de trabajo a quien no sea personal esencial.



Esa Disposición define como personal esencial a los agentes que se desempeñen en el nivel mínimo de Director o equivalente.



Las Direcciones Generales y Subdirecciones Generales o Direcciones de la AFIP deberán establecer el personal esencial para la atención de funciones críticas o prestación de servicios indispensables que se desarrollen en sus ámbitos.



El personal esencial indicado no podrá tratarse en ningún caso de personas embarazadas o comprendidas en los grupos de riesgo.



A estos fines, las autoridades comprendidas deberán determinar las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para el desarrollo de sus tareas y realizar las reasignaciones de personal que resulten necesarias.



Asimismo, la Disposición instruyó a la DGI, las direcciones de Aduana y de Seguridad Social para que establezcan las modalidades de prestación de servicios que resulten adecuadas para el logro de los objetivos perseguidos por el Gobierno en orden a evitar el avance de la pandemia, propiciando la realización de tareas en forma remota, en tanto no se trate de áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables.



También ordenó a la Subdirección General de Recursos Humanos que adopte las medidas necesarias para la instrumentación de las licencias y el teletrabajo, así como a la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones que garantice las herramientas e insumos tecnológicos que permitan cumplir con las tareas que se asignen en forma remota.

Otra área que tendrá trabajo extraserá la Dirección de Seguridad de la Información de la AFIP, que deberá adoptar "los recaudos pertinentes", mientras que la Subdirección General de Administración Financiera deberá autorizar la asignación y/o reasignación de las partidas presupuestarias para la adquisición de equipamiento.

En el ámbito del Congreso

Por su parte, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación también licenciaron al personal e instauraron el teletrabajo por 14 días, a partir del martes 17 de marzo.

La Resolución de la Presidencia de Diputados establece, a partir del 17 de marzo y por el plazo de 14 días corridos, la dispensación del deber de asistencia a su lugar de trabajo a todos/as los trabajadores que revistan en plantas Permanentes, Plantas Temporarias, Personal de Gabinete, y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral, a fin de que realicen sus tareas habituales u otras análogas en forma remota, dentro del marco de la buena fe contractual.



También dispone que todas las presentaciones, discusiones o reuniones de las autoridades de la Cámara con Ministros o Secretarios del Poder Ejecutivo se hagan por videoconferencia.



Se establece que los presidentes de todos los bloques políticos prestarán su conformidad de sesionar ante un eventual pedido de ley de emergencia presentada por el Poder Ejecutivo.

En tanto, las eventuales discusiones de reuniones de comisión se realizarán utilizando el sistema "zoom.us" O "webex meetings" y las salas de robótica de la Cámara.

La Presidencia de la Cámara aprovecha la crisis para determinar que las autoridades de las comisiones que aún se encuentren vacantes serán designadas por una Resolución suya, a propuesta de los presidentes de bloque.



Lo más jugoso es que otorga "de manera excepcional y por única vez" un "subsidio" por cada uno de los diputados de $100.000, aunque afirma que "sólo deberá ser utilizado para evitar la propagación del Coronavirus (COVID19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia".



La Resolución del Senado es similar en todo, pero sin el subsidio económico a los legisladores, y salió con la firma solamente de la Secretaría Administrativa.



También prevé que la Secretaría Parlamentaria integrará las comisiones que no están constituidas todavía pero sólo en caso de ser necesarias para el tratamiento de algún proyecto del Poder Ejecutivo, los que serán tratados en el recinto como excepción.