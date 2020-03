Coronavirus: las nueve medidas que propone el campo para paliar la crisis

A través de una carta enviada al Gobierno, la CRA pidió, entre otras cosas, prorrogar todos los vencimientos impositivos hasta el 31 de julio

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) le envió una nota al Gobierno en la que le presentó una serie de propuestas impositivas, que considera servirían para paliar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus y de la que el agro no es ajeno.



"En este contexto de crisis sanitaria, y con la intención de preservar los empleos que genera el sector agropecuario en lo largo y ancho del país se le envió una nota al Gobierno con algunas medidas que comentamos a continuación", señaló CRA.



A continuación, las propuestas



1- Postergación de todos los vencimientos impositivos y previsionales de Nación, Provincias y Municipios hasta el 31 de julio de este año, con condonación de intereses y sanciones.



2- Ampliación del alcance de la actual moratoria a todos los contribuyentes (no solo para las pymes), extendiendo el plazo a las deudas vencidas al 31 de marzo próximo.



3- Modificación del calendario de consolidación del plan de pagos (moratoria) según Resolución General Afip 4667/2020 (hasta marzo permite 120 cuotas y en abril 90 cuotas). El Decreto 316/2020 sólo se refiere al plazo de vencimiento final de la moratoria que era abril 2020.



4- Deducción especial en el Impuesto a las Ganancias de los sueldos totales abonados, equivalentes a: a) 300 por ciento para empresas que mantienen la nómina salarial; b) 200 por ciento para empresas que reducen solo el 10 por ciento de la nómina; c) 100 por ciento para empresas que reducen solo el 20 por ciento de la nómina.



5- Permitir la deducción de las donaciones sin tope destinadas a fines sanitarios, hospitalarios, comedores y victimas del coronavirus.



6- Establecer la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias de los bienes del activo fijo, en un solo ejercicio (excepto los automóviles).



7- Aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales, hasta 30 mil pesos por cada trabajador.



8- Permitir el cómputo del 100 por ciento del ajuste por inflación en un solo ejercicio fiscal.



9- Eliminar pago de la cuota cinco del Anticipo ganancias personas físicas al igual que anticipos de personas jurídicas.