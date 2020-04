Carlos Heller: "Apuntamos a un segmento reducido de empresas y personas con el nuevo impuesto"

El diputado oficialista presentará esta semana el proyecto impositivo a los grandes patrimonios para financiar la lucha contra el coronavirus

El diputado Carlos Heller presentará esta semana el proyecto que propone gravar con un impuesto extraordinario los grandes patrimonios y las ganancias millonarias tanto de las personas físicas como de las empresas.

El objetivo es dotar al Estado de recursos genuinos para afrontar la situación de emergencia provocada por el brote de coronavirus en el país; indicó el presidente de la Comisión de Prespuesto y Hacienda de la Cámara baja al diario La Nación.

"Ninguno va a perder su condición de rico o muy rico porque hagan una contribución extraordinaria en el sentido que estamos proponiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si al dueño de Amazon le ponen un gravamen extraordinario del 10% de su fortuna, en lugar de tener u$s140.000 millones de dólares de fortuna tendrá u$s116.000 millones. No creo que le altere mucho la vida ni que se deba privar de nada", dijo el diputado al matutino.

El legislador aún no definió la base imponible del nuevo tributo como tampoco la escala de alícuotas que se aplicará. Ambas cuestiones se decidirán una vez que él y su equipo de asesores finalicen la elaboración de una base de datos con los potenciales contribuyentes del nuevo impuesto. Aclaró, no obstante, que el tributo finalmente se aplicará sobre un segmento pequeño de empresas.

Te puede interesar Qué información económica solicitará la AFIP a las empresas para otorgar el subsidio laboral y reducir el pago de aportes patronales

"Se trata de un impuesto extraordinario que apunta hacia un objetivo determinado, atender la emergencia, y que esté orientado hacia quienes tienen las espaldas más grandes para poderlo resistir", agregó.

Solo apunta a los grandes grupos económicos, las grandes ganancias, aclaró.

"Si sólo graváramos los patrimonios, cometeríamos una cierta injusticia con aquellas empresas que capitalizan las utilidades frente a las que distribuyen las utilidades. Si una empresa tuvo ganancias por determinado monto y las capitalizó, entonces creció en su patrimonio y quedaría afectada por el impuesto, mientras que aquellas empresas que decidieron distribuirlas quedarían liberadas del gravamen", enfatizó.

En este punto, analizan cómo combinar ambos factores de manera de ser lo más ecuánimes posibles y tratando de que el sector alcanzado sea también el más chico posible. Para eso están armando una base de datos, indicó.

Dichos datos se obtienen de diversos lugares, "porque los organismos que tienen esos datos son reacios a dar información para no vulnerar la ley ni la confidencialidad", enfatizó.

Ante la consulta sobre si se va a gravar a quienes blanquearon activos en 2016, dijo que "sí y no" y explicó que "si yo propongo gravar el patrimonio, no debería haber una discriminación si ese patrimonio viene del blanqueo o de otro lado. Se supone que si efectivamente se han blanqueado unos Uu$s120.000 millones de dólares, seguramente esos patrimonios van a estar, en su gran mayoría, incorporados en esta base de datos. No es un impuesto dirigido a los que han blanqueado. Es un impuesto dirigido a los que tienen un patrimonio de una cifra determinada para arriba".

"La propuesta de gravar a quienes han blanqueado sus activos surgió durante una entrevista del periodista Horacio Verbitsky con el presidente Fernández. Luego el Presidente, durante un reportaje con Morales Solá, enfatizó que apoyaba un impuesto a los grandes patrimonios. Cuando yo hablé con Máximo para empezar a diseñar el proyecto, nunca se hizo hincapié en el blanqueo. Fue una referencia", le explicó al matutino.

Ante la consulta sobre el piso para la contribución, enfatizó que "no está definido, pero va a ser muy alto. Lo más probable es que en el proyecto no haya una alícuota única, sino que en los tramos más bajos se aplique una alícuota más chica y la vayamos escalando conforme aumente el patrimonio. Son ejercicios que tenemos que hacer".

En cuanto a la contribución, le aclaró al matutino que "depende de cuál sea el universo de contribuyentes. Pero a manera de ejemplo, si tomamos una base conocida que es la del blanqueo y sabemos que se blanquearon 116 o 120 mil millones, a una tasa del 2% se contaría con un ingreso base de U$S2400 millones de dólares. Ojo, este es un ejemplo, no quiero decir que la tasa sea del 2%".