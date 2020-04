Impuesto a las grandes fortunas: no alcanzaría a las empresas y se demora su presentación

La iniciativa finalmente no gravará a las empresas sino, únicamente, a las personas con patrimonios superiores a los 3 millones de dólares

El proyecto para crear un impuesto a "las grandes fortunas" está listo. La iniciativa de Máximo Kirchner, diseñada por su par Carlos Heller, finalmente no gravará a las empresas sino, únicamente, a las personas con patrimonios superiores a los 3 millones de dólares.

Sin embargo, el Frente de Todos demora su envío al Congreso ya que esperan la resolución de la Corte Suprema sobre la "legitimidad" de las leyes aprobadas virtualmente y que haya acuerdo entre los bloques para sesionar antes de presentarlo.



"Empresas por ahora no. El proyecto está circunscripto a personas que tienen declarados bienes por valores, en pesos, superiores a los 3 millones de dólares. Calculado a dólar oficial", confirmó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a Clarín y ratificó que aunque el texto "está listo" todavía no va a presentarlo.



"No hay apuro porque no está la conformidad para sesionar ni se definió por qué medio. Si se legitimara lo electrónico también habría que ponerlo a prueba primero. Con lo cual yo imagino que, con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando", afirmó.



El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, habilitó la feria judicial dispuesta por el coronavirus para tratar el planteo de Cristina y le corrió vista al procurador general, Eduardo Casal, pero la Corte no tiene un plazo para resolverlo.



A su vez, desde la presidencia de la Cámara baja señalan que no está planificada una sesión exclusivamente para tratar el "impuesto a las grandes fortunas" ya que hay otros proyectos en los que está trabajando el oficialismo.



Entre ellos, se encuentra al eliminación del impuesto a las ganancias a personal de servicios esenciales, como los médicos; un sistema de ampliacion de créditos para PyMEs; un régimen extraordinario de gravamen a capitales especulativos.



El impuesto a las grandes fortunas será extraordinario -por única vez-, afectará a 12 mil personas y estiman que le significaría al país una recaudación de más de 3 mil millones de dólares.



Habrá rangos de montos y las alícuotas serán del 2 % al 3,5%. Esa última cifra será exclusivamente para las sumas mayores a 100 millones.



"Se hará sobre lo que cada uno declaró en diciembre de 2019. Sean bienes materiales o activos financieros. Hay que tener en cuenta que se está hablando sobre el valores fiscales. El valor fiscal de una casa hoy, por ejemplo, es un 10 % de su valor comercial", señaló el legislador Itaí Hagman, y agregó: "El objetivo es que el Estado y los sectores de mayor riqueza ayuden a amortiguar a los que se están hundiendo".