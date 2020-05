Bono de $10.000 de la ANSES: sumarían más de 1 millón de beneficiarios que fueron rechazados

El Gobierno asignó una partida presupuestaria suficiente para hacer llegar el beneficio a 8,9 millones de personas. Cómo hacer el reclamo ante el rechazo

La cantidad de beneficiarios que percibirán el bono de $10.000 que abona la ANSES a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores puede ampliarse en un más de 1 millón de personas, dada la asignación presupuestaria extra que movilizó el Gobierno.



Con las últimas modificaciones presupuestarias, la Secretaría de Hacienda contará con $89.630 millones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), monto suficiente como para beneficiar a 1,1 millón más de personas que solicitaron la asistencia del Estado.



Según los datos que había dado a conocer la ANSES antes de que le pidieran la renuncia a su titular, Alejandro Vanoli, un total de 7.854.316 personas (entre beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo e inscriptos que cumplen con los requisitos del programa extraordinario) recibirán el beneficio.



El presupuesto asignado alcanza ahora para 8,9 millones de beneficiarios.

Te puede interesar ANSES: cuáles son los montos de las asignaciones familiares para mayo



Paso a paso, cómo para realizar el reclamo





- Ingresar a la página anses.gob.ar desde una computadora o celular a la sección Atención Virtual, donde se puede hacer el reclamo sobre el IFE de acuerdo al cronograma según la terminación de tu DNI.



- Tener a mano número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, que es el código personal para hacer trámites en línea en forma segura. Los que no tienen clave, pueden crearla en la página.



- Revisar que los datos de contacto que aparecen en pantalla sean correctos, ya que las novedades del reclamo se van a recibir por correo electrónico o mensaje de texto. Para actualizar esos datos, ingresar al link que aparece en pantalla.



- Hacer hace clic sobre "Reclamar beneficio IFE no cobrado".



- Elegir una de las opciones: Trabajador o trabajadora informal; trabajador y trabajadora de casas particulares; monotributista social y monotributista de las categorías A y B, según el caso. De acuerdo a la situación, la ANSES puede pedir modificación de datos personales



- Para cambiar fecha de nacimiento, residencia o domicilio, se debe presentar foto de frente y contrafrente del DNI nuevo.



- Para cambiar estado civil, se debe presentar foto de frente y contrafrente del DNI nuevo, testimonio o sentencia de divorcio o inscripción marginal en partida de matrimonio o, en el caso de separación de hecho, la declaración jurada o información sumaria judicial o administrativa. O la declaración jurada de la baja de convivencia.



- Se pueden subir los documentos escaneados o sacarles fotografías con un teléfono celular. Para que la documentación sea aceptada, debe verse en forma clara, completa y no tener reflejos de luces flash u otras luces que manchen la imagen.



- Una vez adjuntado los archivos, hacer clic en "enviar".