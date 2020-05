Se destraba la ayuda para pagar sueldos: AFIP ya notifica qué empresas reciben el beneficio

La AFIP debe preliquidar el beneficio del Salario Complementario para cada trabajador. Pero hasta ahora no se estaba brindando esa información a las firmas

Desde este viernes y durante las próximas 24 horas, la AFIP estará informando el detalle de las compañías y los montos a otorgar por cada empleado para pagar los sueldos del mes de abril, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que habilitó el Gobierno para paliar la crisis generada por el coronavirus. Así lo confirmaron fuentes oficiales.



La notificación a las firmas que se postularon para el beneficio del salario complementario está llegando al domicilio fiscal electrónico de cada empleador y también estará disponible a través del servicio de la página del ATP de la Administración Federal, con la información específica para cada empresa.



Cabe destacar que la AFIP había publicado una guía de cómo declarar el ATP, en el Libro de Sueldos Digital, pero hasta el jueves, había grandes dudas sobre cómo se calcula el monto a pagar, a quiénes y con qué criterio se les otorga.

Sucede que la AFIP es la que, según la normativa, debe preliquidar el beneficio del Salario Complementario para cada trabajador y comunicarlo a la ANSES con fines de control. Pero ninguno de los dos organismos estaba brindando esa información a las empresas para que puedan liquidar los sueldos.

Así, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), la presidenta de la entidad, Gabriela Russo, comentó a iProfesional que se venían dando cuatro situaciones respecto de la ayuda a las empresas para el pago de sueldos y cargas patronales:

1. No se indican montos

Muchos recibieron una notificación de la AFIP informando que se les otorgó el beneficio de la prórroga hasta junio de las contribuciones a la jubilación y también la ayuda para pagar sueldos. Pero en este caso, que es el mejor, no se les habían indicado montos ni hubo una indicación de cómo liquidar los sueldos de abril.

2. No fueron notificadas

Otras empresas estuvieron esperando ser notificadas. Por ejemplo, en el sector de la construcción ya recibieron la nota, entre otros, mientras que hubo actividades que estaban entre las listadas como beneficiarias pero que, hasta el jueves, no habían tenido ningún aviso, comentó Russo.

3. No recibirán el beneficio por efecto inflación

A otros no les va a llegar nunca, porque se inscribieron a raíz de que la AFIP dijo que lo hicieran todos los empleadores, aunque no fueran de las actividades beneficiadas o no les hubiera disminuido la facturación. Russo comentó que hay empresas que están en este segmento a raíz de la inflación.

4. No pudieron rectificar datos ante la AFIP

Un cuarto sector es el de los que fueron notificados el día 27, el último en el que era posible inscribirse que tenían que rectificar la facturación porque la informada no coincidía con los registros de la AFIP.