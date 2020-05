Créditos a tasa cero: cómo abrir una cuenta en un banco para monotributistas y autónomos

Los monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos podrán solicitar desde este lunes 4 y hasta el 29 de mayo un crédito a tasa cero

Los monotributistas o autónomos que desde este lunes puedan acceder a créditos a tasa cero pero no tengan una caja de ahorros en un banco a su nombre, cuentan con una serie de opciones para abrirse una en forma gratuita y, así, iniciar el trámite de solicitud del crédito.



Según estableció la AFIP, la acreditación de los hasta $150.000 que podrá pedir cada beneficiario tiene como requisito indispensable contar con una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada a una caja de ahorros, por lo que los no bancarizados deberán estarlo si quieren acceder al préstamo.



Es importante aclarar que tanto la apertura de la cuenta como la emisión de una tarjeta de crédito o consumo asociada al préstamo no tendrá ningún costo mientras esté vigente el programa, hasta 18 meses después de realizado el depósito, según dispuso el Banco Central.



Tanto bancos del sector privado como público disponen de distintos mecanismos para la apertura de una cuenta en forma online, a través de páginas web o aplicaciones, para no tener que ir a las sucursales.



El Banco Nación lo ofrece a través de su "App Banco Nación" que, una vez descargada, pedirá los datos personales (nombre, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico) y, terminado ese paso, habilita la apertura de una caja de ahorro con la opción "Solicitudes Online".



La apertura de una cuenta con el Banco Santander se puede hacer también a través del celular ingresando a su página web que sólo pedirá al usuario una foto del frente y el dorso de su DNI para validar su identidad y habilitar una nueva cuenta.



"Estamos pensando en ofrecerle un beneficio adicional a aquellos que abran sus cuentas sin ir a una sucursal, que para apertura de cuentas están abiertas en este momento, para incentivar la digitalización de estos procesos", indicaron desde el Santarder a Télam.



El Banco Macro también permite la apertura de una cuenta desde el celular y sólo con el DNI y una selfie ingresando a la solapa "Hacete Cliente" en su página web y unos pocos pasos.



Por su parte, el Banco Galicia ofrecerá a monotributistas y autónomos su platafoma "Galicia Move" que, pensada originalmente para que estudiantes de intercambio, ofrece una caja de ahorros en pesos, en dólares, una tarjeta de débito y una aplicación, sólo completando los datos requeridos en su página web: www.galiciamove.com.ar.



Dentro de la banca pública hay opciones similares como con el Banco Provincia, que habilitó la apertura de una nueva cuenta a través de la aplicación "Cuenta DNI", un proceso similar al del Banco de Córdoba por medio de su app "Bacón", ambas disponibles para su descarga a través de Play Store.



También pueden abrirse cuentas en forma digital con el Banco Itaú, que dispone de la plataforma "Abrí tu cuenta" con la que, completando la información personal, subiendo una selfie y la foto del DNI, se habilita una apertura de nueva cuenta al instante.