Cómo funciona el secreto fiscal en Estados Unidos

Dentro de las diversas instituciones jurídicas que son proclives a mantener el secreto fiscal, nos encontramos con el Trust de Protección de Activos

Estados Unidos es una jurisdicción que en virtud de diversas instituciones jurídicas que ha desarrollado en el ámbito federal y estadual y que van desde el Trust Anglosajón hasta la Fundación Privada, permite garantizar el secreto fiscal para los inversionistas que no sean residentes fiscales en esa jurisdicción.

Cualquiera que lea esto podría pensar que con esta afirmación estamos haciendo un juicio de valor sobre esta jurisdicción, dado que la principal economía del mundo se presta para otorgarle el privilegio del secreto fiscal a un individuo o a una entidad que no sea residente fiscal allí.

Nada más lejos de nuestro interés, dado que en la geopolítica no hay buenos ni malos, santos ni demonios, existen intereses, con lo cual cada jurisdicción puede válidamente incorporar en sus ordenamientos jurídicos las instituciones que considere más convenientes para sus intereses, sin que ello implique un desacuerdo estructural con la estrategia, que entre otros aspectos aborda con especial importancia el problema de la transparencia fiscal, propuesta desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de los Veinte (G 20), de las cuales valga decir EE. UU. forma parte fundamental, conocida como Base Erosion and Profit Shifthing (BEPS) o Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios.

Secreto fiscal: cuáles son las claves

Te puede interesar Qué pasa si no puedo pagar el Monotributo

Así, dentro de las diversas instituciones jurídicas existentes en los EE. UU. que son proclives a mantener el secreto fiscal, nos encontramos con el Trust de Protección de Activos, conocido como: Asset Protection Trusts, en lo sucesivo: (APT), que se caracterizan por proteger a los activos de un individuo o entidad de la acción de potenciales acreedores, entre los cuales podría figurar inclusive la administración tributaria de cualquier jurisdicción.

Dentro de los tipos de APT, encontramos a los denominados: Trust de Protección de Activos Domésticos, conocidos como: Domestic Asset Protection Trusts, en lo sucesivo: (DAPT), que están disponibles en casi la mitad de los estados de esta jurisdicción y que se caracterizan por permitir que el fideicomitente transfiera sus activos al trust de manera definitiva, pero manteniéndose como uno de sus beneficiarios.

A estas importantes estructuras empresariales se agrega la institución jurídica de la Fundación Privada, con la reciente promulgación en 2017 de la ley conocida como: New Hampshire Foundation Act.

En virtud de esta ley, la Fundación Privada se incorpora por primera vez en el ordenamiento jurídico de EE. UU., que valga decir, presenta una serie de ventajas significativas con respecto a los APT y DAPT.

Te puede interesar Modifican el programa que ayuda a las empresas a pagar los sueldos: cuáles son los cambios

Siguiendo los pasos de New Hampshire, recientemente, el estado de Wyoming también incorporó su propia legislación sobre la Fundación Privada conocida como: Wyoming Statutory Foundation Act.

Secreto fiscal: las claves

Una de las ventajas claves de la institución de la Fundación Privada es que la información de los fundadores y de los beneficiarios, especialmente si no son residentes fiscales de EE. UU., no está disponible para la Administración Tributaria Federal de los EE. UU. (IRS) y en consecuencia para ninguna otra administración tributaria del mundo que en virtud del intercambio de información fiscal con esa jurisdicción pretenda conocer sobre la identidad de tales fundadores y beneficiarios.

Secreto fiscal en Estados Unidos: puntos relevantes

En fin, una jurisdicción como EE. UU. que se caracteriza entre otros no menos importantes aspectos, por la seguridad jurídica que ofrece al inversionista extranjero, presenta diversas alternativas para mantener el secreto fiscal de los individuos y entidades que no sean residentes fiscales allí, así que, si por alguna razón usted está buscando tal garantía, no deje de considerar a la principal economía del mundo.

Alfredo J. Martínez G. Director de Impuestos Internacionales en Lisicki Litvin & Asociados