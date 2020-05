Contadores reclaman cambios en el plan de ayuda para el pago de sueldos

La Facpce envió una nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros pidiendo precisiones en el Programa ATP destinado a la ayuda para el pago de sueldos

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) envió una nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros pidiendo cambios y precisiones en el Programa ATP destinado a la ayuda para el pago de sueldos.

Puntualmente, los contadores solicitan que por medio de las Instituciones que el Comité de Evolución y Monitoreo o directamente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Jefatura de Gabinete de Ministros precisen:

1) Respecto del Acta 4 del Programa ATP: qué debe entenderse por "evaluación de la situación financiera.

2) Respecto del Acta 4 del Programa ATP y sus modificaciones:

a. el alcance del término "utilidades", considerando que en nuestra opinión, se refieren a las puestas a disposición de los accionistas luego de la aplicación a honorarios, gratificaciones y reservas.

b. que la restricción a la distribución de utilidades no alcanza a las ya retiradas con anterioridad a la fecha de la Decisión Administrativa JGM 817/2020 (para empresas con menos de 800 trabajadores), aunque su aprobación formal por Asamblea o Reunión de Socios sea posterior a la misma.

3) Se excluya de estas restricciones a aquellas Pymes, micro y pequeñas empresas no constituidas bajo ninguna forma jurídica o, de estarlo, sean empresas unipersonales, familiares, SRL entre cónyuges; cuyo único ingreso de subsistencia proviene de los retiros de fondos efectuados de las mismas.

4) Ratificamos y debe quedar suficientemente reafirmado que los profesionales de ninguna manera estamos incluidos en las restricciones enunciadas, dado que nuestros ingresos generados por el ejercicio de la profesión son simplemente honorarios y no utilidades, y es doctrina inveterada de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales inferiores, que los mismos tienen carácter alimentario.

Cruce entre los contadores y Alberto Fernández

Los contadores públicos salieron a contestarle al presidente Alberto Fernández luego de que el mandatario los mencionó como "un gasto" cuantioso que deben afrontar las empresas.

"Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en cinco impuestos se concentran el 80% de los ingresos del Estado, y esa simplificación a las empresas les haría muy bien, porque le evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores; les ayudaría muchísimo sin ninguna duda", dijo el Presidente.

Los contadores, agrupados en los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) respondieron: "Somos los Contadores Públicos los interlocutores válidos entre el Fisco y los Contribuyentes. Somos aquellos que coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos", explicaron los profesionales en un comunicado.

Los contadores agregaron que también piensan que a las empresas les haría muy bien que las normas sean claras. "Somos aquellos que, también, pensamos que le haría bien al país. Y nos haría bien a nosotros, los Contadores Públicos, que no tendríamos que pasar horas, días, meses y años trabajando, inútilmente, con herramientas que no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras", advirtieron.

"Los Contadores Públicos somos aquellos profesionales que intervenimos en la mayor parte de las actividades de la economía, tanto en la esfera privada como en la pública, brindando asesoramiento, atención permanente y apoyo técnico también a otras profesiones", contrarrestaron.

Agregaron que los contadores públicos, los profesionales de Ciencias Económicas, los Consejos provinciales que nos nuclean, la Federación, sí y claramente sí, son aquellos que ofrecen, permanentemente, todo lo que está a su alcance, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, para poder participar en la reforma que el Presidente menciona.

Fuerte cruce entre Alberto F. y los contadores: qué se dijeron

"Sin duda, no somos los Contadores Públicos los que interpretamos normas a nuestro antojo para que se paguen menos impuestos. Sin duda, no somos los verdaderos gastos que se dice tienen las empresas. Somos los que, con nuestro capital intelectual, ayudamos a las empresas a que sigan adelante. Y eso es una inversión", se defendieron.

Y concluyeron: "Acá estamos Señor Presidente. A su disposición y a disposición del país. No como gasto. Como argentinos con ganas de trabajar por un país mejor, no buscando culpables, sino encontrando soluciones".

Prórroga de Ganancias y Bienes Personales

La AFIP extiendió por más de 40 días los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular.