Ganancias y Bienes Personales: ¿por qué está deshabilitado el Mini Plan para el saldo de las declaraciones juradas 2019?

El plan de pagos de la Resolución General (AFIP) 4057-E, que permite abonar en cuotas el saldo de las declaraciones juradas se encuentra deshabilitado

El plan de pagos de la Resolución General (AFIP) 4057-E, que permite abonar en cuotas el saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales respecto del período fiscal 2019, se encuentra momentáneamente deshabilitado en Mis Facilidades, dentro de la página web de AFIP.

Desde Errepar señalan que esto se debe a que la AFIP está preparando modificaciones relativas a la posibilidad de utilizar este régimen sin tener en cuenta las categorías del SIPER.

Ganancias y Bienes Personales: mini plan

Recordamos que por medio de dicha resolución general se permitía el pago en cuotas del saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y cedular, en cuotas, teniendo en cuenta la categoría del SIPER en la que estaba catalogado cada contribuyente, según el siguiente detalle:

– Categoría A: 25% de pago a cuenta y hasta 3 cuotas.

– Categoría B: 35% de pago a cuenta y hasta 2 cuotas.

– Categorías C y D: 50% de pago a cuenta y 1 cuota.

Los contribuyentes catalogados en categoría E quedaban fuera de este plan, por consiguiente, no podían financiar el saldo de la declaración jurada correspondiente.

Ganancias y Bienes Personales: ¿por qué está deshabilitado el Mini Plan?

En este contexto en el que nos encontramos transitando actualmente, donde muchas empresas, trabajadores autónomos y demás contribuyentes han visto no solo una disminución de su actividad sino en muchos casos el corte total de la actividad comercial con la consiguiente disminución de ingresos, y el proyecto del Poder Ejecutivo para ampliar la moratoria vigente, es que entendemos que la AFIP prepara medidas para que todos aquellos contribuyentes de los impuestos puedan ingresar el saldo de las declaraciones juradas 2019, financiado. En este caso, sin importar la categoría del SIPER, sino que todos puedan ingresar un pago a cuentas y cuotas sin distinción, señala la editorial.

Súper Moratoria AFIP 2020

La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados de la Nación, amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para incluir a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del Covid-19.

Y forma parte de los diferentes instrumentos diseñados por el Gobierno Nacional con el objetivo de ofrecer alivio financiero a las familias, comercios, pymes y empresas.

En ese sentido, el titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas, señaló que el envío de este proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, tiene como fin que "las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, para que cuando termine esta pandemia estén reestructuradas sus deudas y así crecer de manera sólida, con una economía en crecimiento a través del trabajo de todos los argentinos".

Por su parte, Mercedes Marcó del Pont, destacó que "los problemas que arrastraban las las empresas, los comercios y las familias se extendieron a todo el entramado productivo con la irrupción del COVID-19".

Asimismo, agregó que el objetivo es "extender a todos los contribuyentes el alcance de la moratoria de la Ley de Solidaridad y Reactivación que estaba focalizada en el sector que acumulaba mayor cantidad de deuda y condicionantes en materia de financiamiento".

Moratoria 2020: principales características

Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020

Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020

Primera cuota vence el 16 de noviembre

Moratoria 2020: acceda al texto completo

Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

Condonación parcial de intereses y total de multas.

Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).

Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

La voz de los expertos

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados señaló que "el anuncio de una nueva moratoria que abarque a todos los contribuyentes y que se extienda, es una buena medida teniendo en consideración la crisis profundas económica que estan pasando todas la empresas en cuarentena".

"Como todo régimen de condonación y perdones, se debe determinar en forma simbólica un premio al cumplidor. Una reducción de anticipos o un descuento en el saldo de declaracion jurada, por ejemplo. Una palmadita al contribuyente que siempre cumple", enfatizó el reconocido tributarista.

En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados señaló que "la moratoria en estos momentos me parece inoportuna. Lo peor de esta recesión no pasó y se van a dejar afuera a los peores meses, en los que las empresas ya han agotado todas sus fuentes de financiamiento, la verdad es que no parece para nada razonable".

"Asimismo se deberían estar debatiendo bajas en los impuestos como se está haciendo en todo el mundo, y no estos parches de moratorias y condonaciones permanentes cuando en realidad el problema es el peso de todos los impuestos juntos en las espaldas de muy pocos", destacó Sasovsky.

Súper Moratoria 2020: la voz de los expertos

Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ señaló que "es una medida que se esperaba mucho en el mercado y que es muy necesaria en función de la crisis sin precedentes que enfrenta el país. El problema que advierto es que permite ingresar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, pero la crisis y el confinamiento todavía siguen bien vigentes y aún no tenemos certeza de cuándo va a culminar".

"Por lo tanto, debería permitírsele al Poder Ejecutivo extender dicha fecha de corte hasta inclusive algunos meses luego de que termine el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Los coletazos de este parate seguirán haciendo estragos y es necesario dar las mejores facilidades al sector productivo para revertir esta situación", agregó Fraga.