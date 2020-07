Super Moratoria 2020: esta es la enorme deuda impositiva que busca regularizar la AFIP

Marcó del Pont defendió la Moratoria frente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y no respondió las preguntas picantes

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que la deuda a regularizar en la Moratoria 2020 suma $534.000 millones, y se llevó la cara llena de dedos de los legisladores que acusaron al Gobierno de que querer favorecer a Oil Combustibles, de Cristóbal López, con varias de sus cláusulas.

Ante una pregunta de un diputado, Marcó del Pont precisó además que abarca a 930.000 contribuyentes. Y 4600 son empresas quebradas que quieren un avenimiento.

Para explicar por qué ahora acepta que ingresen también grandes empresas ahora a la Moratoria, Marcó del Pont dijo que el incremento de la deuda entre diciembre pasado y el 30 de junio fue de 61% en las pymes y de 179% en las grandes compañías y los autónomos.

A raíz de la pandemia, el promedio de los 7 meses fue del 90% de incremento, puntualizó.

"Esta es una propuesta generosa y equitativa, con un beneficio generalizado para un universo que no estaba incorporado", indicó Marcó del Pont.

De los $534.000 millones de deuda exigible total, puntualizó la titular de la AFIP, $227.791 millones son deuda que está en planes de pago y que también puede ingresar en la Moratoria, y también se incluye "a todos los que están en quiebra falencial", precisó.

Marcó del Pont dijo que esa fuerte cifra equivale a una cuarta parte de todo el crédito del sector financiero a los privados.

Luego se refirió al tema de los quebrados. "Una visión fiscalista dice, tengo que recaudar no importa lo que le pase al contribuyente", dijo Marcó del Pont, pero agregó que "si no hay contribuyente, no puedo recaudar".

Te puede interesar En pocos días vas a pagar fortunas por Bienes Personales: cómo planificar para abonar menos impuestos

La funcionaria hizo un análisis de las quiebras de los últimos 20 años y dijo que fueron en total 21.140 quiebras, de las cuales por avenimiento se resolvieron con la continuidad de la empresa sólo 1,3%.

"La AFIP tiene que dar a las empresas la posibilidad de seguir generando riquezas", enfatizó, y criticó que se pongan duras condicionalidades a los quebrados.

Marcó del Pont aseguró que el recupero histórico de deuda al final de las quiebras es de 3,6%, mientras en las que terminaron por avenimiento permitiendo la continuidad el recupero fue del 63%.

"Yo recaudo más cuando una empresa vuelve a la vida", dijo Marcó del Pont

En este punto, el diputado Luciano Laspina (PRO) criticó que se incluya el impuesto a los combustibles en la Moratoria. "No pido nombres, pero quiero saber si esto es un problema generalizado del sector o es para una empresa en particular", lanzó.

Y, a continuación, el diputado Luis Pastori (UCR) dijo que esa medida para impuestos a los combustibles más el beneficio para los quebrados se trata de favorecer a Oil Combustibles. Y pidió que Marcó del Pont le respondiera si esa empresa está en condiciones de acceder a la Moratoria, ¿sí o no?

Los funcionarios no respondieron a estas dudas. "Yo recaudo más cuando una empresa vuelve a la vida", aseguró Marcó del Pont, y añadió que el Gobierno quiere amortiguar el daño de la crisis en el entramado productivo.

Y agregó que "no hay hombres, nosotros no miramos la casuística". Pero dijo que hay 39 empresas que tienen deudas de impuesto a los combustibles.

Te puede interesar Vencimiento de Bienes Personales: tres medidas novedosas de AFIP que hay que tener en cuenta

También desde Consenso Federal, Jorge Sarghini, preguntó por qué antes se excluyó a los quebrados y ahora se los incorpora, cuando si están en quiebra es por razones anteriores a la pandemia. Se preguntó por qué no cuando era sólo para pymes y ahora sí, cuando entran las grandes.

El diputado Sarghini también apuntó a Cristóbal López cuando habló de que se pida a los que se acojan a la Moratoria que renuncien a accionar judicialmente contra el Estado, a lo que se sumó luego el diputado Pablo Torelló (PRO).

Marcó del Pont dijo que ya se pide el desestimiento de acciones pero sólo en materia impositiva o aduanera.

Otro punto que defendió Marcó del Pont, pero con más suerte, porque los diputados casi no la criticaron, fue las restricciones a la compra de dólares por contado con liqui, los pagos a vinculadas del exterior y la distribución de utilidades como condición para la no caducidad de la Moratoria para las grandes empresas.

Sólo el diputado Pastori dijo que coincide con las restricciones al dólar, pero que a su juicio tal vez es muy gravoso lo referido a la distribución de dividendos.

Marcó del Pont se adelantó al pedido de varios legisladores para que se incluyan también las deudas a las obras sociales y las ART, diciendo que "no hemos inventado nada respecto de los impuestos que entran en la Moratoria".

La deuda a regularizar en la Moratoria suma $534.000 millones, según la AFIP

Te puede interesar Ganancias y Bienes Personales: proponen sumar un nuevo anticipo y extender prórroga hasta fines de agosto

Súper Moratoria 2020: ¿se premiará a cumplidores?

Tanto el diputado Laspina, como todos los radicales que hablaron, pidieron que se incluya un premio a los buenos cumplidores. Pero Marcó del Pont criticó el costo que este tipo de medida tuvo en el gobierno de Mauricio Macri y lo rechazó de plano.

También varios legisladores del la oposición criticaron que el pago a cuenta quede librado a que en el futuro lo fije la AFIP, en lugar de establecerlo en la ley.

Y algunos pidieron que se incluya en la Moratoria al vencimiento de Ganancias y Bienes Personales que es de junio pero se prorrogó al próximo 24.

Finalmente, Laspina exigió que se saque del proyecto el artículo que da una delegación legislativa al Poder Ejecutivo para que prorrogue la Moratoria más allá del 30 de junio, porque consideró que "será un mal incentivo para el pago de impuestos hasta fin de año".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dio el marco económico de "crisis previa a la pandemia y causada por la emergencia sanitaria sin precedentes a nivel mundial".

Kulfas dijo que se deberán tomar "medidas de excepción hacia el futuro para salir de la crisis". Relató las iniciativas del Gobierno hasta el momento y dijo que "la situación se está recomponiendo, pero necesitamos más trabajo de calidad".

"La Moratoria es una herramienta para defender el trabajo argentino. Así como le decimos a los acreedores que el pago de la deuda tiene que tener sustentabilidad, el mismo criterio debemos aplicarlo a los empresarios con sus deudas con el Estado, para poner al trabajo nacional como eje de la recuperación", aseguró Kulfas.