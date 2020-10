ARBA: el 25% de los barrios cerrados paga impuestos como terreno baldío

Así lo informó el titular del organismo recaudador bonaerense, Cristian Girard, quien estimó que se evadieron unos 1.500 millones de pesos

El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, dijo este martes que el 25% de los barrios cerrados paga impuesto inmobiliario como baldío o tierra rural, por lo que estimó que ya se evadieron unos 1.500 millones de pesos, y afirmó que el objetivo es que empiecen a pagar correctamente pero no habrá un cobro retroactivo.

"Detectamos 871 barrios cerrados, de los cuales 25% que son 230 no están tipificados en el catastro como tierra country, eso quiere decir que no pagan el impuesto inmobiliario como si fueran barrio cerrado, sino que pagan como baldío o tierra rural", señaló Girard en declaraciones radiales.

Dijo que "eso tiene una implicancia muy concreta y directa que es que pagan menos impuesto de lo que deberían pagar; un 25% de 871 barrios cerrados está en situación irregular".

Cristian Girard, titular de ARBA, habló sobre la situación impositiva de los countries.

Redistribución de los recursos

Girard señaló que "esto planteó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada y lo hacía en el marco de un contexto de diagnóstico sobre el déficit habitacional y de vivienda que no son nuevos, que vienen de décadas atrás y que se manifiestan en distintas cuestiones, una es la toma de tierras y otra es la gente que tiene que alejarse del área metropolitana porque los precios son expulsivos".

Consideró que los recursos del Estado "idealmente tienen que provenir de los que tienen más capacidad contributiva", y que "los que viven en esos barrios cerrados son gente que tiene un nivel de vida promedio superior a la media de los que viven en el Área Metropolitana o el Gran Buenos Aires".

"Lo ideal sería recaudar recursos en esos lugares para poder volcarlos a todas las necesidades de recursos que surgen producto de esa tendencia histórica", sostuvo Girard.

El gobernador Kicillof cuestionó recientemente a los barrios cerrados.

Los desarrolladores, bajo la lupa

Girard aclaró que "no es un tema de la gente que vive en los countries, no es que no quieren pagar los impuestos, es un tema de los desarrolladores inmobiliarios", que "en lugar de subdividir las partidas inmobiliarias de los que ya están en el barrio y de esa manera poder escriturar y nosotros poder empezar a cobrar como country, sostienen la tipificación de la tierra como rural o como baldío".

Detalló que "son por lo menos 1.500 millones de pesos que dejamos de recaudar por la no tipificación del suelo como tierra de country", y aclaró que "no es una evasión que nosotros podamos reclamar hacia atrás" por lo que "no será retroactivo".

"Sí necesitamos urgentemente que empiecen a pagar como country y que para eso se regularicen", concluyó.

Plan de regularización

Por su parte, Tersesa García, ministra de Gobierno bonaerense, insistió este martes en que se avanzará con el plan de regularización. "Tenemos muchos lugares donde no se ha hecho cesión de tierras y no se ha hecho mitigación de daño ambiental -dijo-. A veces se hace incomprensible que sectores de la oposición conviertan en una alerta a una buena noticia, a una acción de gobierno positiva".

Además, indicó que durante "tres décadas" no hubo una política de ordenamiento del uso del suelo bonaerense y la Provincia "creció y se urbanizó desordenadamente, sin registro y dejando consecuencias medioambientales".

Sostuvo también que la Ley de Hábitat "establece que ante una urbanización debe haber una cesión de tierras para un espacio verde y público y para equipamiento social". Destacó que se debió "actualizar el mapa catastral de tierra pública y privada y revisar si tienen el permiso de explotación para luego solicitar que se pongan al día con la norma".

Lo había dicho Kicillof con otras palabras: "No había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados".