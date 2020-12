AFIP avanza contra la evasión fiscal de argentinos en el exterior

A través de una resolución, la AFIP introdujo una serie de cambios en el intercambio automático de información relativo a cuentas financieras

No se sabe exactamente cuántos dólares de argentinos hay en el exterior, pero existieron algunas pistas para inferir que es un monto vasto. El blanqueo del gobierno anterior trajo unos u$s116.000 millones y, de acuerdo con datos oficiales, existen casi u$s214.000 millones fuera del sistema bancario local. El problema, claro, son los billetes no declarados, y tras ellos va AFIP a través del intercambio de información con otros países. El organismo recaudador anunció hoy que fortaleció sus mecanismos de intercambio de información fiscal.

También ajustó los controles que las instituciones financieras deben realizar para determinar si una cuenta es titular de una Entidad Pasiva No financiera (ENF Pasiva). Según define un banco privado, se trata de "una entidad en la que más del 50% del ingreso bruto de la entidad correspondiente al año calendario anterior tuvo su origen en ingresos de índole pasiva y más del 50% del activo en poder de la entidad en cualquier momento durante el año calendario anterior fueron activos que produjeron o eran mantenidos para la generación de ingresos de índole pasiva".

Como parte de su estrategia de fiscalización el organismo introdujo un conjunto de recomendaciones internacionales a la normativa vigente para fortalecer los mecanismos de intercambio de información bajo el Estándar Común de Reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los datos receptados por la entidad a cargo de Mercedes Marcó del Pont están vinculados a cuentas de argentinos en el mundo

Impacto

Las modificaciones introducidas a través de la Resolución General 4888 mejoran la calidad de la información sobre los sujetos no residentes que Argentina comparte con el resto del mundo. La adopción de las recomendaciones realizadas por el Foro Global de la OCDE garantizan la reciprocidad con más de 80 países que remiten datos de cuentas financieras a la AFIP. Los cambios facilitarán las tareas de fiscalización internacional del organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont. Argentina comenzó a recibir la información financiera prevista en el Estándar Común de Reporte de la OCDE en 2017.

Los datos receptados por la AFIP están vinculados a cuentas financieras de argentinos alrededor del mundo. Los datos recibidos anualmente incluyen los saldos, intereses, dividendos y productos de las ventas de activos financieros, informados a los gobiernos por las instituciones financieras, que cubren las cuentas de personas y entidades.

El mecanismo le permite recibir información y obliga al país a compartir datos sobre las cuentas financieras de no residentes

Información

El mecanismo creado para fortalecer las acciones globales contra la evasión fiscal no solo le permite recibir información sino que obliga al país a compartir datos sobre las cuentas financieras de los no residentes. La Resolución General 4888 modifica el listado de entidades excluidas para incorporar como sujetos obligados a reportar a las casas y agencias de cambio que no habiliten cuentas a nombre de sus clientes.

También se incluye en dicho listado a las aseguradoras. Asimismo se introducen cambios en los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir las entidades argentinas alcanzadas.

Las cuentas de argentinos en el exterior fueron noticia a inicios de este año, cuando AFIP detectó casi 1000 cuentas de argentinos en el exterior sin declarar o con montos que exceden a lo declarado. Son "cajas" que tienen más de u$s1 millón y que, en su totalidad, suman unos u$s2600 millones. La información surgió luego de un análisis de información brindada por la OCDE.

Por otro lado, y para las sociedades locales, este año AFIP endureció otros controles para evitar la evasión. El que generó más polémica fue la creación de un régimen de información de la planificación fiscal de las compañías, las estrategias de las empresas para pagar menos impuestos.

La medida define "planificación fiscal nacional" como "todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella, que se desarrolle en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional y/o régimen de información establecido".

Finalmente, en abril AFIP estableció que las empresas deben informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales, es decir, las personas humanas que están detrás del entramado societario en el que están inscriptas.