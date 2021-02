¿Quéres comprar dólares al tipo oficial?: paso a paso, cómo obtener la certificación negativa de la ANSES

La certificación negativa de la ANSES es un comprobante emitido por el organismo previsional y con una validez perentoria de 30 días

Hoy por hoy, acceder al "dólar ahorro" es una misión "casi" imposible. Los pocos afortunados que pueden hacerlo, deben previamente obtener la certificación negativa de la ANSES.

En efecto, son los bancos los que están obligados a consultar la base de datos de la ANSES para chequear si el cliente que quiere abrir una cuenta nueva en dólares o comprar divisas con su cupo mensual de u$s 200 no está excluido por pertenecer a alguno de esos grupos. Esto se hace a través de la certificación negativa ANSES.

Por las dificultades para consultar en forma directa esa base, el Banco Central incorporó a sus propias bases esos datos para que los bancos hagan la consulta de la certificación negativa ANSES.

Asimismo, la base de datos de la ANSES sigue disponible para consultar la certificación negativa ANSES. Puntualmente, la consulta de la certificación negativa ANSES sigue a disposición de cualquier ahorrista en el siguiente link: http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/.

Realizar la consulta es sumamente sencillo y la respuesta es veloz, aunque con todas las restricciones que se fueron sumando, no todo depende del resultado que arroje la aplicación.

Hecha la consulta de la certificación negativa ANSES, la base de datos devuelve en forma casi inmediata la respuesta. Básicamente, hay dos opciones:

Que diga que ese CUIL o CUIT "registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad" y/o que "registra afiliación en Obra Social vigente" y/o que uno está registrado como monotributista o autónomo. En todo caso, lo fundamental es que incluya la leyenda cruzada que reza "Denegatoria / Certificación Negativa".

La otra opción es que salga un largo listado de posibles prestaciones y subsidios, indicando cuál o cuáles percibe ese CUIL o CUIT y cuáles no y sin la leyenda cruzada de "Denegatoria / Certificación Negativa".

El cartel de "Denegatoria / Certificación Negativa" es el que confirma que efectivamente el propietario de ese CUIL o CUIT está habilitado para abrir una cuenta en dólares o comprar divisas dentro de su cupo mensual de u$s 200, al menos en cuanto a los datos que se deben cruzar con la ANSES.

Si el resultado es ese, de todos modos el banco debe realizar la consulta por su cuenta. Queda aún por delante que la compra se haga con declaración jurada del ahorrista de que conoce las regulaciones y el cruce con otros datos sobre el cupo mensual vigente. Y eso siempre que el ahorrista no tenga otro tipo de inhabilitación.

Con todo eso, el ahorrista que quiere comprar dólares pagará el valor del dólar oficial más el 30% del impuesto solidario (PAIS) y el 35% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales que eventualmente podrá recuperar más adelante.

Si en la consulta a la ANSES no sale el cartel de "Denegatoria / Certificación Negativa", quiere decir que ya según la base de datos de la ANSES ese ahorrista no tiene permitido el acceso al mercado cambiario y no puede por la tanto ni abrir una nueva cuenta en dólares ni comprar divisas.

Qué permite ver la consulta de la Certificación Negativa de ANSES

La certificación negativa permite ver:

Aportes como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos.

de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos. Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Pago de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.

Pago de la Prestación por Desempleo.

Pago de Planes sociales.

Asignación Universal por Hijo.

Certificación negativa ANSES: cómo obtenerla para comprar dólares

Asignación por Embarazo.

Becas PROGRESAR.

Obra social.

Pago de Prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Para qué se requiere la certificación negativa

Además, según explica la ANSES, en la certificación negativa figura si la persona que realiza la consulta se encuentra o no registrado como Monotributista Social, informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

La certificación negativa es requerida para acceder a algún tipo de beneficio social.

También la certificación negativa es solicitada por la propia ANSES para integrarse a su obra social, CODEM, que está destinada a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados, todos con sus correspondientes familiares a cargo.

La certificación negativa ANSES se requiere para la compra de dólares

También podría ser necesaria la certificación negativa ANSES para ser presentada en un hospital público, para de esa forma constatar que una persona no tiene cobertura social y facilitar el acceso a la atención en dicho establecimiento sanitario.

Pasos para obtener la Certificación Negativa de ANSES

En simples pasos se puede obtener la certificación negativa ANSES

El trámite para obtener la certificación negativa se realiza únicamente a través del sitio web www.anses.gob.ar, y no requiere de firma ni sello autorizantes de agentes oficiales del organismo.

La obtención de la certificación negativa es gratuita y sólo se necesita del número de CUIT o CUIL de la persona que realiza la consulta, para comprobar que no percibe aportes ni subsidios por parte del ente, como que tampoco está registrado como monotributista social.

Tampoco es necesario que el trámite de obtención de la certificación negativa lo haga la persona involucrada, sino que la certificación negativa puede efectuarla un tercero, sea un familiar o un apoderado designado por el solicitante de la certificación negativa.

Para tramitar la certificación negativa, una vez que haya ingresado al sitio de ANSES, en el margen derecho de la página hay un banner en fondo azul que contiene "Accesos rápidos" a distintos trámites, entre los que está la Certificación negativa.

Al hacer click allí, en "certificación negativa", se abre una planilla de registro de la certificación negativa en la que se solicitan el número de CUIT o CUIL, el período por el cual se realiza la consulta de la certificación negativa y un código numérico que figura en la misma pantalla.

Al lograr la certificación negativa de ANSES, se puede descargar el documento con formato pdf o bien se lo puede imprimir directamente.

Al pie de la certificación negativa figura un código de barras que confirma el carácter oficial de la certificación negativa y que a su vez evita la posibilidad de falsificaciones de certificación negativa o uso indebido de la información contenida en la certificación negativa.

La certificación negativa también explicita que "la información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse al acceder a la página web de ANSES y que el documento obtenido "es válido como constancia de CUIL/T".

Ante cualquier duda con la certificación negativa , se puede consultar vía telefónica al número 130.

Quiénes quedan excluidos del acceso al dólar oficial

Hay una larga lista de ahorristas que no podrán comprar dólares. A continuación, cuáles son los grupos que fueron excluidos del mercado cambiario:

1. Trabajadores de empresas que reciban ATP

Los empleados que cobren parte de su sueldo gracias al aporte del Estado gracias al programa ATP, no podrán comprar dólares. Se considera al ATP como parte de la asistencia social en el marco de la pandemia.

2. Beneficiarios de IFE - AUH y el resto de los planes sociales

Se trata de la medida más relevante: millones de personas dejarán de comprar billetes verdes. Hay que tener en cuenta que hay 8,9 millones de beneficiarios del IFE. El Gobierno ya había analizado la posibilidad de cortarles la chance de la compra de dólares "ahorro", pero en su momento se cajoneó esa idea para no dejar sin abastecimiento al mercado "paralelo". Ahora que la caída de las Reservas no pudo detenerse, el Gobierno decidió bloquear el acceso a los beneficiarios de planes sociales.

3. Cotitulares de cuentas bancarias

Es otra de las medidas importantes. Hasta ahora, las compras de dólares podían hacerlas dos personas que compartieran una misma cuenta bancaria. Se computaba por el CUIT o el CUIL. Ahora esa chance desapareció. Y sólo puede comprar una persona por cuenta bancaria.

4. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios

Quedan afuera los clientes que no pudieron pagar los vencimientos y se vieron obligados a postergar las cuotas hasta el final del crédito.

5. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos hipotecarios

Idem al punto anterior, pero para el caso de los deudores hipotecarios.

6. Quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Son más de dos millones de personas que utilizaron esa posibilidad: de no pagar ahora los vencimientos y postergarlos en el tiempo, a una tasa nominal anual del 40% más IVA. Fue una medida que se tomó en abril, al comienzo de la pandemia, y en este mes de septiembre.

Beneficiarios de IFE-AUH y el resto de los planes sociales no podrán comprar dólares "ahorro"

7. Deudores de créditos hipotecarios UVA

Se trata de unas 100.000 familias que se beneficiaron con el congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA, y que todavía esperan una medida oficial para prorrogar ese congelamiento. Mientras tanto, el BCRA les prohibió comprar dólares "ahorro".

8. Quienes no tengan ingresos declarados

Se trata de otra restricción relevante: antes de autorizar la venta de dólares, los bancos están obligados a consultar la base de datos para saber si su cliente tiene ingresos declarados. Como informó iProfesional, el BCRA había detectado que desde 1,2 millón de cuentas se compraban dólares pero se trataba de personas que durante el resto del mes no mostraban actividad. Sólo aparecía un depósito mensual para la adquisición de divisas. La sospecha es clara: que son compradores con ingresos "en negro", sin declarar, y que desde ahora ya no podrán comprar billetes verdes.

Cómo obtener, consultar o cancelar un turno en la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) posee un amplio menú de trámites que se pueden gestionar de forma online. En este artículo vamos a explicarte cómo sacar turnos en la ANSES.

En este apartado vamos a responder cómo sacar turnos en la ANSES. Primero se debe ingresar a Solicitud de turnos ANSES.

Al finalizar, el sistema te otorgará un número de registro que tendrás que conservar para obtener la información del día y el lugar del turno ANSES asignado.

La asignación del turno ANSES a la UDAI u Oficina se efectúa automáticamente del siguiente modo:

Para titulares: De acuerdo con el código postal del domicilio del titular, acreditado ante ANSES.

De acuerdo con el código postal del domicilio del titular, acreditado ante ANSES. Para abogados y gestores : De acuerdo con el código postal registrado en la base de abogados y gestores habilitados.

Ingresá a Consulta de turnos para obtener información del día y el lugar del turno asignado.

Cómo sacar turnos en ANSES y qué trámites se pueden hacer online

Podés aceptarlo o cancelarlo con el número de registro que te dieron cuando pediste el turno.Podés hacer consultas a través de la línea telefónica gratuita de ANSES, 130. El horario de atención telefónica es de 8 a 20.

Consultas y trámites que se pueden hacer en la web de la ANSES

Fecha y lugar de cobro

Constancia de CUIL

Certificación negativa

Consulta de expediente

Consulta Obra Social (CODEM)

Sentencias judiciales

Ingresando con tu Clave de la Seguridad Social podés realizar

Atención Virtual de la ANSES

Además, el nuevo sistema de Atención Virtual te permite realizar las siguientes gestiones:

Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.

Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Iniciar el trámite de: Asignación por Maternidad / Maternidad Down. Asignación Prenatal. Asignación por Embarazo para Protección Social. Prestación por Desempleo

Solicitar asistencia para: Iniciar una jubilación. Iniciar una pensión por el fallecimiento de un jubilado o de un trabajador en actividad.

Solicitar la designación de apoderados. Este trámite se realiza con certificación de firma en el domicilio.

Apoderado para jubilados y pensionados.

Apoderado para Asignaciones Familiares.

Apoderado para Asignación Universal por Hijo.

y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Asesoramiento sobre: Jubilación Pensión Reajustes Pensión Universal Adulto Mayor Matrimonio/Convivencia Desempleo Subsidio de Contención Familiar Poderes

Actualización de datos personales o del grupo familiar

o del grupo familiar (los y/o el trámite se gestiona de manera online en la web de la ) Hijos: Asignación Universal por Hijo Asignación Familiar por Hijo Asignación por Nacimiento y Adopción Pensión no contributiva para madre de 7 hijos Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452 Certificado de vivienda familiar RENABAP



Para obtener los turnos ANSES se puede acceder todos los días de 00 a 20 hs a la web de la ANSES con la Clave de la Seguridad Social.