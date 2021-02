Herencia de Maradona: cuántos millones tendrán que pagar por Impuesto a la Riqueza

El total de la riqueza de Maradona se valúa en 500 millones de dólares y hasta el momento, los herederos son los cinco hijos reconocidos de Maradona

A punto de cumplirse tres meses de su fallecimiento, Diego Armando Maradona sigue dando que hablar. Uno de los temas clave es la guerra por la herencia del ex jugador argentino.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el tributarista, Santiago Sáenz Valiente, explicó las últimas novedades y reveló la cifra que tendrán que darle los herederos al Estado argentino de impuestos.

"Tenía casas, autos y muchas marcas, no sólo una. Tienen un valor económico muy grande. Tiene una potencialidad enorme de generación de riqueza", señaló Valiente al referirse lado empresarial que Maradona llevaba adelante con su abogado, Matías Morla.

"Se calcula que los herederos de esta fortuna van a tener que pagar 300 millones de pesos. Son más o menos 2 millones de dólares. Es un impuesto muy elevado que lo van a tener que enfrentar", señaló.

"Cuando hablamos de herederos, hablamos de los hijos, los cinco hijos reconocidos de Maradona. El menor va a ser representado por Verónica Ojeda. El total de la riqueza de Maradona se valúa en 500 millones de dólares. Y le quedaron 100 millones", manifestó.

Dalma y Yanina son dos de los cinco hijos que heredarán la fortuna de Maradona

Detalles del testamento

"Hay que ver cómo se presentan y qué va a pasar con el testamento. ¿Estaba en condiciones Maradona de hacer un testamento?", se preguntó.

Y manifestó: "Lo importante es que esté consciente de su acto y que no haya habido un fraude. Rocio no hereda nada porque hubo un acuerdo previo, eso entiendo. Habrá que ver si se presenta en la sucesión como una acreedora más. Siempre en las herencias, puede haber personas que reclamen su crédito".

"Acá va a hacer una sucesión altamente compleja, también hay bienes en el exterior, en Italia y en Emiratos Árabes, por ejemplo. Los hijos van a tener que pagar impuesto a ARBA por la herencia en la provincia de Buenos Aires", concluyó.

Grave denuncia de un amigo de Maradona

Al escándalo de los bienes de Maradona, se suma un testimonio de Mariano Israelit, quien dice ser uno de sus amigos más cercanos, y revela que la fortuna del astro máximo del fútbol rondaba los u$s100 millones, pero ahora ese dinero no aparece.

Mariano "el Feo" Israelit conoció a Diego en 1982, cuando él iba al colegio con su hermano Hugo Maradona. Años después, vivió junto al futbolista en Cuba.

Amigos: Israelit y Diego Maradona.

En una entrevista con Infobae, Israelit se refirió a cómo fueron los últimos días de Diego, y por qué creen que lo dejaron solo.

"Ya lo notaba bajoneado, triste. Diego estaba mal desde que lo habían operado de la rodilla. Yo lo fui a ver a la Clínica Olivos y estaba bien. Pero después le costaba caminar. Le dolía un montón y estaba angustiado por eso", contó sobre la última vez que lo vio, en septiembre.

"Más de cien palos verdes"

Denunció también en varias ocasiones que "lo embriagaban a propósito" y que "le soltaron la mano" en este último tiempo.

"Sabían que tenía problemas de corazón y no estaba medicado. Aparte, cómo vivía Diego. Cuando volvió de México, me dijo: "No sabés cómo me recuperé después de Dubai. Tengo más de cien palos verdes", relató Israelit.

Y subrayó que no sabe dónde está ese dinero: "Por los números de los que hablan no está. Yo cuento lo que él me dijo. Y me encantaría que los hijos fueran los que la heredaran".

Para cerrar, se refirió a lo que siente al escuchar los audios del doctor Leopoldo Luque y la doctora Agustina Cosachov: "Mucha tristeza. Y vergüenza. Pero ahora nos quieren hacer creer que Maradona recibía los currículum de los médicos, los cocineros, y qué él decidía a quién contratar. ¿La verdad? No puedo entender esto. Para mí, había un plan sistemático armado para blindarlo. El tema es por qué".