Aporte Solidario: a una semana del vencimiento, ya se recaudó el 10% de lo esperado del impuesto por riqueza

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, adelantó la cifra. De qué monto se trata

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, confirmó que el organismo tiene declaraciones de contribuyentes por el 10% de lo que pensaba recaudar por el impuesto a la riqueza, a diez días de vencer el plazo.

"Cuando todavía faltan diez días para el vencimiento del Aporte solidario y extraordinario ya tenemos declaraciones completadas por casi 30.000 millones de pesos, un 10% del total que se proyectaba recaudar. El aporte tendrá un elevado nivel de cumplimiento", expresó Marcó del Pont.

Cuánto lleva recaudado la AFIP por el impuesto a la riqueza

En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que "genera vergüenza ajena que las personas con los patrimonios más altos del país vayan a la justicia para intentar evitar hacer aporte solidario en el marco de la crisis y la pandemia".

"No nos olvidemos de que el destino de lo que se recauda es la compra o elaboración de equipamiento médico, son subsidios a las pequeñas empresas, recursos las becas Progresar y fondos para la urbanización", añadió la recaudadora federal.

El Aporte solidario y extraordinario alcanza a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y las estimaciones preliminares indicaban que existen 13 mil personas afectadas. El vencimiento del aporte es el 16 de abril. "La riqueza no sale de un repollo; es verdad que surge del esfuerzo del capital, de quien lo tiene, pero también de un país que aporta la educación pública, la salud pública, los derechos", sostuvo Marcó del Pont al referirse al intento de judicialización del aporte.

Y agregó: "Sabíamos que una porción de las personas alcanzadas iba a recurrir a la justicia para intentar no pagarlo pero tenemos todos los recursos y herramientas desde la AFIP: sabemos que no es inconstitucional, que no hay doble imposición, que son chicanas para no pagar".

Acerca del proyecto de monotributo, aprobado ayer en el Senado e impulsado desde la AFIP, Marcó del Pont sostuvo, en declaraciones radiales que "los cambios representan un alivio para muchas personas. La transición del monotributo al régimen de autónomos no será tan abrupta. Antes ese cambio era un salto al vacío y ahora los contribuyentes contarán con un puente que será sencillo de transitar".

"Con los cambios aprobados para el monotributo se resuelve un problema que se venía arrastrando por años. Le encontramos una vuelta para facilitar lo que antes era un salto al vacío al generar este puente menos costoso", añadió.

La titular de la AFIP evaluó que los cambios tanto en el monotributo como en Ganancias aprobados ayer en el Senado "son buenas noticias porque generan un alivio fiscal muy claro en segmentos distintos".

"En el Impuesto a las Ganancias los cambios suponen incorporar ingresos disponibles que irán principalmente al consumo por más de 47.000 millones de pesos que van a apuntalar el proceso de recuperación económica", describió. Sobre la asistencia estatal durante los próximos meses Marcó del Pont destacó que el objetivo central del gobierno es sostener los puestos de trabajo, apuntalar la producción y apuntalar los ingresos de los sectores vulnerados.

"No es un abordaje fiscal, estamos viendo las mejores herramientas que sirven para dar alivio a las empresas y a las personas. El REPRO es una herramienta mucho más inteligente que el ATP para ayudar a las empresas y sus trabajadores, es un instrumento superador", dijo.