Maradona: los herederos ante la Justicia para no pagar el "Impuesto Solidario" antes de repartirse el dinero

Mientras todavía es una incógnita a cuánto asciende realmente la herencia de Maradona, los herederos tratan de que no disminuya el monto aún más

En medio de la pelea sobre a cuánto asciende lo que dejó el futbolista, la sucesión de Diego Maradona se presentó el pasado 16 de abril ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para evitar pagar el impuesto referido a la Ley de Aporte Solidario.

Así, el titular del juzgado contencioso administrativo federal 3, Santiago Carrillo, está a cargo de la causa "Sucesión de Maradona Diego Armando c/AFIP, proceso de conocimiento por la ley de impuesto a la riqueza".

La secretaría del juzgado interviniente es la 5, a cargo de Carlos Baraldo Trillo

Quiénes son los herederos

Los herederos de Maradona son Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y Diego Junior, tal como lo definió jueza civil y comercial de La Plata Luciana Tedesco del Rivero.

Se trata de los cinco hijos reconocidos de Diego Maradona, quienes son los únicos herederos en la sucesión de sus bienes sobre los cuales hay una disputa.

Si bien está hecha la declaratoria de herederos, la misma puede ampliarse en caso de presentarse alguien que dice ser hijo de Maradona que debería probarse.

De hecho, antes de la declaración de herederos se presentó una joven afirmando que es hija del fallecido futbolista, pero aún no se comprobó la exactitud del pedido. De ocurrir esto, se ampliará como heredera.

Dalma y Gianina, dos de las herederas de la fortuna de Maradona

De cuánto dinero se trata

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Diego Fernando, dio detalles sobre las finanzas de Diego Maradona en un programa de América.

"De todos los bienes que supuestamente tiene Diego, no hay nada", dijo. Y aclaró: "En la sucesión no hay nada; están los cuatro autos: la camioneta, los dos BMW y el auto de Doña Tota. Después, están las cuatro cuentas donde figuran los u$s 6 millones".

De acuerdo con el abogado, Diego gastaba $800.000 en tarjeta de manera mensual. Lo que le hizo preguntarse cómo era eso posible, "si estaba todo el tiempo encerrado".

"Dieguito tenía una extensión, pero eran gastos del Burger King, la farmacia y los jueguitos del iPad. Nadie nos trae la documentación", recalcó Baudry.

Por otro lado, sumó que en el expediente de la sucesión no están apuntados los gastos de Diego. "Sin embargo, se le mandó carta documento a los contadores de Maradona y contestaron que ellos estaban con la AFIP, que no iban a presentar nada", indicó Baudry.

Maradona: los herederos no quieren pagar impuesto a la riqueza

En todo momento, el abogado intentó dar cuenta de aquello que le resultaba extraño en el caso Maradona. De hecho, hizo hincapié en que el Diez "era un hombre que facturó u$S 500 millones. Se quedó con nada: cero" advirtió.

"Lo único que está es la plata que está en las cuentas. Si me decís que tiene u$s6 millones, para mí es muchísimo dinero, sí. Tal vez no llegue a juntarlo en toda mi vida; pero para Diego era nada", apuntó.

Baudry abundó sin dar nombres, pero probablemente refiriéndose a que la marca "Maradona" está registrada a nombre de Morla, que "hay un montón de gente que tiene cosas a nombre de Diego, que eran de él y que supuestamente Maradona se las donó a título gratuito, con lo cual los herederos hoy tienen poco".

El sitio especializado estadounidense CelebrityNetWorth que se dedica a estimar la fortuna de las celebridades, se había acercado a la cifra de u$s500 millones.

Lo hizo a partir de sumar los montos que Maradona ganó como salario lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera en diferentes clubes tanto como jugador como director técnico y también lo que facturó en calidad de patrocinios con diferentes marcas de bebidas, ropa deportiva o relojes.

La pelea sucesoria

La jueza Tedesco del Rivero dio por acreditado en el expediente sucesorio el nacimiento de cada uno de los hijos de Maradona producto de distintas relaciones amorosas a lo largo de su vida, como con Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.

A partir de esta definición se cerró una primera etapa y se empezaría a barajar los bienes de Maradona y su fortuna, los cuales son motivo de disputa entre los hijos, pero también contra el abogado Matías Morla quien fuera administrador y apoderado del astro futbolístico.

Días atrás, las hijas Dalma y Gianinna pidieron que Morla informe sobre el contrato que lo unía con el ex futbolista, sus honorarios, qué tipo de tareas realizaba, cuánto y por qué servicio se le abonaba al entorno que convivió los últimos años, entre ellos su hermana Vanesa Morla, su cuñado Christian Pomargo y otros que formaban parte de la vida diaria.

Asimismo, reclamaron que informe la totalidad de las facturas por servicios profesionales efectuados a Maradona, desde el año 2014 hasta el momento de su muerte, "a fin de corroborar tipo de tareas y trabajos profesionales realizados por Ud. y evaluar así si quedaría pendiente algún pago por servicios profesionales u honorarios que hubiera realizado".

El pedido de las hijas es también para que fundamente el por qué de la donación que hizo en vida Maradona de varias propiedades y dinero en efectivo, algunas de las cuales fueron a Rocío Oliva, expareja del exfutbolista.

No se respetaría el deseo del propio Maradona

Diego Maradona había apoyado públicamente la Ley de Aporte Solidario.

De hecho, en sus redes sociales publicó el 1 de septiembre: "Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por Covid, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi @AlFerdezOK. VAMOS ARGENTINA!!!".