Senado: respaldo en comisión a los proyectos de reforma de ley de Monotributo, Ganancias y Bienes Personales

Sin debate, la Comisión de Presupuesto emitió dictamen favorable a ambos proyectos de ley que ya cuentan con media sanción de Diputados

Las iniciativas impulsadas por el oficialismo para generar modificaciones en el régimen del Monotributo, del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales obtuvieron el aval de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores y en la próxima sesión quedará convertido en ley.

Ambos proyectos de ley ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y, más allá de que el Frente de Todos tenga amplia mayoría en Senado, estas iniciativas cuentan en general con el apoyo de los sectores opositores.

En el inicio del tratamiento de ambos temas que se trataron en conjunto, el subdirector General de Fiscalización, Julián Ruiz, explicó que en el proyecto de ley que crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes "hay beneficios, como un alivio fiscal para los monotributistas más pequeños, consiste en aquellos monotributistas que por alguna razón se pasaron de su máximo de facturación".

Senado: cambios en Monotributo, Ganancias y Bienes Personales

"Respecto de los nuevos valores de monotributo, en la categoría más baja se incrementa un 77% el valor de facturación, manteniendo el de diciembre 2020. Eso permite un beneficio, al incrementar cada una de las escalas mantenido constante el valor de la cuota", agregó Ruiz.

En ese sentido, Ruiz consideró que la reforma de la ley del monotributo "viene a complementar a la que se votó en abril de sostenimiento e inclusión fiscal de los monotributistas", por lo que beneficiará a "4.100.000 de contribuyentes que tendrán un alivio fiscal".

También sostuvo que "los valores máximos en la actualidad son de 3.700.000 pesos" y el "alivio fiscal permite reingresar a aquellos que quedaron fuera del régimen simplificado. Este beneficio no alcanza a todos sino a aquellos que durante el 2020 no hayan tenido una facturación mayor a 5.500.000 pesos siempre que no posean bienes personales por más de 6 millones 500 mil pesos, sin contar en este total el valor de la casa habitación", precisó.

Asimismo, el funcionario de la AFIP señaló que "la norma incluye a quienes pasaron su máximo de facturación. Todos aquellos que tengan deudas de monotributo se establece una moratoria con un plan de hasta 60 cuotas", apuntó.

Ruiz recordó además que "los que estén demandando al Estado tienen que desistir de esa demanda y salvo esto no hay mayores condicionamientos".

Sobre el proyecto de ley que busca modificar el impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, el subdirector General de Fiscalización resaltó que "la modificación al Impuesto a las Ganancias intenta beneficiar a las inversiones en pesos en detrimento de otras inversiones".

"Las obligaciones negociables en pesos, es decir los Bonos Corporativos, dejarían de estar alcanzados por el gravamen", detalló.

Luego de su exposición, sin debate, el encargado de cerrar la reunión fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, el senador cordobés Carlos Caserio, quien sostuvo que "este proyecto que fue aprobado en Diputados, hace excepciones a colocaciones de dinero en moneda nacional, como un modo de vencer la especulación y que el crédito signifique un aporte a las actividades productivas del país y a la recuperación de la moneda".

Cambios en el Monotributo: los principales puntos del nuevo proyecto

El proyecto elimina el pago del retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. La iniciativa también fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo. A lo largo del proyecto se fijan los incrementos que tendrán escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.

Las nuevas escalas que plantea el proyecto.

Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $6,5 millones.

prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $6,5 millones. Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una " cuota especial " por única vez.

" por única vez. También se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

La comisión también dio hoy dictamen de mayoría a un proyecto destinado a ampliar las exenciones en los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

El objetivo es establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.

En la iniciativa se exime del pago de Ganancias a los intereses originados en los depósitos concretados en instituciones financieras en moneda nacional, así como para los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

Alivio fiscal para monotributistas: el proyecto completo

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que anula el ajuste retroactivo a enero de las cuotas del Monotributo y establece que los nuevos valores -con una suba del 35,3%- comenzarán a aplicarse a partir de julio.

La iniciativa, amplia los niveles de facturación de las distintas categorías del Monotributo respecto de 2020 y establece una regularización y alivio fiscal de las deudas que puedan haber acumulado los monotributistas, sin el pago de intereses, punitorios y otras sanciones.

El proyecto lleva la firma de Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, y del Diputado Máximo Kirchner,. Se denomina "Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes". Acceda al texto completo de la iniciativa:

El proyecto establece que "el valor mensual de las categorías a ingresar -impuesto integrado y cotizaciones previsionales (incluye obra social) - del Régimen Simplificado correspondiente a los meses de enero a junio de 2021, ambos inclusive, será el vigente para el mes de diciembre 2020 para cada una de las categorías, respectivamente".

La iniciativa también amplia de $3.530.303 hasta $3.700.000 a partir del 1 de julio el valor máximo de facturación para estar incluido en el Monotributo. La categoría más baja, la A, aumenta de $282.424 a $370.000 los ingresos brutos permitidos.

El proyecto también contempla un plan de regularización de las cuotas no pagadas y deudas vencidas o infracciones cometidas al 30 de junio de 2021 por los componentes impositivo, previsional y de obra social, con la "exención y/o condonación de intereses, multas y demás sanciones".

Quedan incluidas en la regularización "las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial". También- agrega el proyecto- "podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley".

De acuerdo al texto de la iniciativa, "1.955.832 monotributistas registran incumplimientos de pago en el Régimen Simplificado", aproximadamente la mitad del total.

En tanto, los monotributistas que se excedieron en el límite superior de facturación o ingresos brutos se mantendrán en el Monotributo "siempre que no excedan los nuevos límites.

En busca de "dotar a la propuesta de progresividad" y evitar que sea utilizado de " manera abusiva", se aclara en la iniciativa que unicamente podrán acceder al Programa, los monotributistas que el total de bienes en el país y en el exterior gravados y exentos -sin ningún tipo de mínimo no imponible- en el Impuesto sobre los Bienes Personales, no superen los $6.500.000 , sin considerar la "Casa Habitación".

Asimismo, los monotributistas de las categorías H, I, J, K deberán pagar una "cuota especial" equivalente a 2 veces el valor mensual de su categoría.

Los monotributistas que no puedan acceder a los beneficios "se considerarán excluidos de ese régimen desde las 0 horas del día en que se haya excedido el límite superior de ingresos brutos de la máxima categoría que correspondió a la actividad". El monto que surja de la regularización podrá abonarse al contado o en 60 cuotas al 1,5% de interés mensual.

"El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 30 días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la misma", concluye el proyecto.