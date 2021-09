Empleo doméstico: critican el plan Registradas y piden que actualicen topes para deducir sueldo de Ganancias

Con la deducción del Impuesto a las Ganancias del sueldo del personal doméstico, se blanquearon 600.000 empleos, pero el tope está atrasado

El plan Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social (Registradas), que busca blanquear trabajadoras domésticas a cambio de un subsidio cuyo máximo son $15.000 mensuales, no conseguirá ese objetivo, según una experta, debido a que ofrece poco.

En cambio, sí logró blanquear a 600.000 empleadas de casas particulares la deducción del salario de las empleadas de casas particulares del Impuesto a las Ganancias, pero los montos de este beneficio están desactualizados, afirmó Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

El programa Registradas que propone el Gobierno busca que las casas de familia registren a las empleadas que hoy tienen "en negro" y ayudar a quienes están pensando en tomar a alguien a tomar la decisión de contratar.

"Esto es positivo y una medida dirigida a las personas empleadas en casa particulares, que se nutren en general de las personas más desfavorecidas de la sociedad merece la mejor consideración", subrayó Laiún.

Pero la propuesta es que el Gobierno se haga cargo de una parte del sueldo de las nuevas relaciones que se registren (de 30 a 50%) por un período de 6 meses, con 3 condiciones:

1. Registrar la relación laboral ante AFIP.

2. Mantener a la persona empleada por lo menos 4 meses después del subsidio.

3. Pagar las cargas sociales y la ART.

Proponen eliminar el tope para la deducción de los salarios del empleo doméstico de Ganancias

Un beneficio poco generoso

"No parece mucho recibir un subsidio de 6 meses por hasta la mitad del salario. Todos sabemos los riesgos que se asumen cuando se inicia una relación laboral, y que nadie comienza un vínculo laboral en su propia casa para darlo por terminado en 10 meses, y además cuando una familia asume un costo es porque estima que en el largo plazo lo va a poder sostener", indicó Laiún.

"Por eso no parece que este incentivo logre el blanqueo de relaciones laborales existentes y mucho menos, que logre que se inicien nuevas relaciones", afirmó.

"Sería mucho mejor, y ya está probado que funciona, que se amplíe el beneficio de la deducción en el Impuesto a las Ganancias para quienes declaren relaciones laborales de personal de casas particulares ante la AFIP, por lo real pagado y sin tope", consideró, y recordó que hoy esto funciona con un techo de $170.000 anuales.

"Cuando se incorporó a la Ley del Impuesto a las Ganancias la posibilidad de hacer la deducción de los sueldos del personal de casa particulares, se logró la registración de 600.000 relaciones laborales", precisó Laiún, y aseguró que "insistir por la misma vía, ampliándola a lo real pagado, generaría un beneficio permanente para quienes declaren las relaciones ante la AFIP".

Los puntos clave del programa

El plan Registradas busca reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado.

El Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses.

La parte empleadora debe registrar a la trabajadora y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo.

Los empleadores que ya tienen registradas a las empleadas domésticas no podrán acceder al plan "Registradas".

El programa consiste en la transferencia de una "suma mensual equivalente al 50% o 30% de la remuneración neta mensual" declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa, con un monto máximo del beneficio de $15.000 mensuales.

Tendrá una vigencia de 6 meses desde el momento del alta de la trabajadora

El empleador/a deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible de Ganancias ($175.000), y obtendrá el beneficio como sigue:

50% de la remuneración neta mensual mínima cuando tenga un ingreso bruto mensual inferior al 70% del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

30% de la remuneración neta mensual, cuando el ingreso bruto mensual esté comprendido entre el 70% y 100% del mínimo no imponible.

La trabajadora deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales y podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora.

El acceso al beneficio "no genera incompatibilidad con otros beneficios", asignaciones y programas sociales, con excepción de la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre 2021. La inscripción permanecerá abierta durante tres meses: octubre, noviembre y diciembre.

La inscripción estará abierta por tres meses, hasta diciembre

Otros requisitos del plan

Los empleadores no podrán despedir a la trabajadora para inscribirla nuevamente.

El empleador/a está obligado a mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.

Deberá depositar el resto del salario de la trabajadora en la "cuenta bancaria abierta para participar del programa".

Podrán inscribirse en el Programa únicamente por una relación laboral. La trabajadora tampoco podrá estar inscripta dos veces al programa.

Durante el plazo de percepción del beneficio, la/el empleadora/o será responsable de los aportes, contribuciones y cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto

Por último, se crea un comité de seguimiento del programa (compuesto por Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el Banco Nación y el Ministerio de Economía) que hará informes periódicos.

De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad.

El dato se aproxima a los del Ministerio de Trabajo, que a junio registró 474.578 trabajadores del sector con aportes a la Seguridad Social.

El Gobierno nacional espera que un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean alcanzadas por el plan Registradas.