Dólar turista, atado a un mecanismo burocrático que demorará más de 10 días: qué anticipan los expertos

La caja de ahorro a un cambio más cercano al blue con la que el Gobierno quiere frenar que los turistas vayan a ese mercado será mucho papeleo

El Banco Central oficializó el "dólar turista" que se fijaría a un cambio de $180, y que se instrumentará mediante una caja de ahorro exclusiva para no residentes en Argentina y una tarjeta de débito vinculada.

Andrés Burecovis, de B&P Consulting, especializado en exportaciones de servicios, explicó que la medida intenta impedir que los turistas vuelquen los dólares que traen al mercado cambiario informal, para aprovechar la brecha.

Pero advirtió que "no parece atractivo para el turismo latinoamericano, porque se trata de obligar al turista a hacer largas colas", al llenar el trámite de burocracia tanto para obtener una tarjeta de débito que suele demorar 10 días hábiles como para cargar la caja de ahorro mediante una transferencia internacional, "con todo el papelerío que conlleva".

Eugenio Bruno, abogado especialista en cuestiones financieras y de mercado de capitales, afirmó que "es la primera medida de un desdoblamiento cambiario oficial para el sector de exportaciones, en este caso servicios por turismo".

El Banco Central publicó la norma que crea la caja de ahorro turista

La letra del dólar turista

Mediante la publicación de la Comunicación "A" 7384/2021 en el Boletín Oficial el día de hoy, el Banco Central estableció que los bancos podrán abrir "Caja de ahorros para turistas", en moneda nacional y extranjera.

Sólo podrán ser titulares las personas humanas residentes en el exterior, que no residan en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (sobre lavado de dinero).

El cliente podrá solicitar su apertura en forma presencial o a través de medios electrónicos, debiendo cumplimentar los requisitos previstos para la apertura de cuentas.

La identificación de los titulares se efectuará mediante el pasaporte o documento de viaje, no siendo necesaria la gestión del CUIT o CDI.

Las limitaciones del mecanismo

Pero se trata de una "mini caja de ahorro", advirtió Burecovics, porque sólo podrá utilizarse para compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito –de emisión no obligatoria– como mediante aplicaciones de banca digital, y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. O sea que no se admitirán depósitos ni transferencias de terceros ni podrá ser utilizada para inversiones.

Además, el monto que se puede depositar tiene un tope de u$s5.000, que puede ser exiguo si el turista gasta más o se queda más tiempo, consideró Burecovics.

Al respecto, Bruno indicó que "esta medida podría ampliarse y permitirse la transferencia a terceros e incluso a inversiones para fomentar un mayor ingreso de divisas internacionales."

El BCRA dispuso, en tal sentido, que "las acreditaciones de moneda extranjera en esta caja de ahorro deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o, previa demostración de poseer cuenta en entidad financiera en el país de origen, por depósito por ventanilla, hasta el importe total de u$s5.000 o su equivalente en otra moneda".

El banco deberá cerrar las cuentas del cliente en pesos y en moneda extranjera una vez concluida la estadía declarada por su titular, incluyendo posibles extensiones, transferencia de su saldo por el mismo medio utilizado para su ingreso a la cuenta en pesos, a la cuenta del titular en el país de origen, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera.

Burecovis concluyó que "esta medida no contribuye a frenar el éxodo de profesionales argentinos, que están obligados a liquidar divisas a la mitad del valor que se pagará a los turistas".

Además, Bruno aseguró que "se espera por obvias razones que las entidades cambien los dólares a pesos a través del dólar MEP que no requiere parking".