La reforma de Bienes Personales ya es ley: cuáles son los cambios principales al impuesto

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que modifica y eleva el mínimo del Impuesto a los Bienes Personales, votado el miércoles pasado por Diputados

Con 37 votos a favor y 1 en contra, en la última sesión del año, el Senado de la Nación aprobó, y convirtió en Ley, el proyecto que modifica la base mínima imponible del Impuesto a los Bienes Personales, en una sesión a la que faltó la oposición.

Con el quórum justo de 37 legisladores, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio inicio a la sesión a las 15:39, tras estar convocada para las 15.

La incógnita del quórum se mantuvo hasta último momento, ya que el senador por Catamarca del Frente de Todos Guillermo Andrada dio positivo de coronavirus en los testeos previos a la sesión, por lo que los números del oficialismo se complicaron.

De todas formas, el Frente de Todos consiguió el número necesario para sesionar de aliados provinciales, que le permitieron abrir la sesión y, tras el debate, lograr la votación a favor del proyecto.

Posteriormente, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, bajó al recinto y cuestionó la sesión: "La sesión se constituyó pasada la media hora reglamentaria y es nula. Al solo efecto de notificarle de nuestra posición".

"No se qué hace en una sesión que no existe, está hablando solo", le respondió el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, ante la risa de Cristina Kirchner.

Luego, la vicepresidenta expresó: "Somos 38, hay quórum y venimos a cumplir con nuestra obligación que es legislar".

Con 37 votos positivos, 1 negativo y 1 abstención, el Senado aprobó el proyecto de Bienes Personales

El proyecto de Bienes Personales llega al Senado en revisión, ya que la Cámara de Diputados le realizó cambios al texto original aprobado meses atrás por la Cámara alta por unanimidad.

Juntos por el Cambio: la sesión no fue válida

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio sostuvo este miércoles que la sesión de la Cámara alta en la que se trataron los cambios al impuesto a los Bienes Personales "es inválida" y acusó al oficialismo de haber violado el reglamento por iniciar el debate luego de 30 minutos sin quórum.

La principal bancada opositora que preside el mendocino Alfredo Cornejo no bajó al recinto a dar quórum y objetó que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, diera por iniciada la sesión casi 10 minutos después del límite que dispone el reglamento para reunir a los 37 senadores necesarios.

"En la sesión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el oficialismo incurrió nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento", afirmaron los senadores de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Allí, remarcaron que "en el artículo 15" se establece que "a la hora fijada, el Presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato".

El duro comunicado del interbloque de Juntos por el Cambio.

"Sin embargo, hasta las 15:36, seis minutos después del límite dispuesto por el reglamento, sólo se habían identificado 33 senadores, no llegando a cumplir con los 37 requeridos. En definitiva, no se alcanzó el quórum en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara", señaló el interbloque.

Los senadores opositores subrayaron que "a pesar de ser claramente violatorio de las disposiciones reglamentarias" del Senado, Cristina Kirchner "dispuso el inicio de la sesión".

"Ante lo sucedido, desde el Interbloque de Juntos por el Cambio queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a los manejos de la presidencia y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento a la letra del reglamento", concluyó el comunicado de la bancada opositora.

La diputada opositora que dio quórum

El tablero del recinto marcó el quórum justo de 37 senadores a las 15:39, cuando la riojana Clara Vega (Mediar) se sentó en su banca, e inmediatamente la presidenta de la Cámara dio inicio a la sesión.

Seguidamente, Cornejo bajó al recinto y cuestionó la sesión con los argumentos que se plasmaron en el comunicado posterior: "La sesión se constituyó pasada la media hora reglamentaria y es nula. Al solo efecto de notificarle de nuestra posición".

Vega se alejó de Juntos por el Cambio meses atrás y armó el monobloque Mediar, desde el cual comenzó a diferenciarse cada vez más de la principal bancada opositora.

La senadora Clara Vega, cuestionada por la oposición.

Luego de la sesión, la riojana cuestionó a Juntos por el Cambio por no dar quórum y justificó su postura: "Creo que debemos sentarnos a debatir las leyes, exponiendo los puntos a favor y en contra y cumpliendo con nuestra función de legislar para la cual fuimos elegidos".

"Limitar nuestra labor a dar o no quórum es un acto de cobardía y no resuelve la cuestión de fondo. No olvidemos que Juntos por el Cambio fue el espacio que instaló el tema en agenda y ahora busca diluirlo de esta manera", agregó la senadora.

Bienes Personales: una por una cuáles fueron las modificaciones

- ¿Cuál es el nuevo mínimo no imponible?

El mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto pasa de $2 millones a $6 millones.

Además, para la "casa-habitación", la propiedad en la que vive el contribuyente, el tope para quedar exceptuada pasa de los $18 millones actuales a $30 millones.

- ¿Cuántas personas dejarían de pagar Bienes Personales?

Desde el Ministerio de Economía indicaron que con los cambios 131.000 contribuyentes dejarán de pagar Bienes Personales. Actualmente tributan alrededor de 1 millón de personas.​

-¿Cómo quedan las alícuotas?​

​Quienes tienen un patrimonio por encima del mínimo no imponible de entre 0 y $3 millones pagarán una alícuota del 0,5%. Quienes tengan un excedente de entre $3 millones y $6,5 millones deberán pagar el 0,75%. Con un excedente de entre $6,5 y $18 millones, el impuesto es de 1%. Y con un extra de entre $18 y $100 millones se paga el 1,25 por ciento.

- ¿Quiénes pagarán más?​​

La alícuota para los patrimonios que superan los $100 millones, que son alrededor de 15.000 personas según informó la cartera que dirige Martín Guzmán, pagarán 1,5% en vez de 1,25%. Además, la alícuota aumenta a 1,75% para patrimonios mayores a $300 millones.

- ¿Qué pasará con los bienes en el exterior?

Cuando asumió Alberto Fernández se estableció una alícuota máxima de 2,25% para los bienes en el exterior. Ese adicional estaría vigente por dos años y luego se volvería al nivel precedente.

Primero el Gobierno intentó convertir ese recargo en permanente a través del proyecto de Presupuesto que naufragó la semana pasada en el Congreso.

Tras esa derrota, se optó por sumar ese cambio a este proyecto de Bienes Personales.

- ¿Cómo se actualizará el índice?

El proyecto incorpora un mecanismo de actualización anual y automática de los montos de los mínimos no imponibles del artículo 24 -general y especial para casa-habitación-, y de los montos de los tramos de las escalas de alícuotas del artículo 25, mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC).

Esto implica que el índice se actualizará por inflación. Para el próximo período fiscal se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.​