Monotributo: así es el proyecto opositor para aliviar a comerciantes, profesionales y emprendedores

El régimen del monotributo podría recibir importantes cambios si prospera en el Congreso un proyecto que fue presentado por la oposición este lunes. La iniciativa parte de un grupo de diputados nacionales encabezados por el economista Martín Tetaz.

El proyecto de ley propone una categoría inicial para que nadie pague impuestos porque "el Estado debe apoyar y no castigar". Además, promete beneficiar a 3 millones de emprendedores, comerciantes, profesionales y trabajadores de oficio.

"Acabamos de presentar un proyecto para reformar el Monotributo que aliviará la vida de tres millones de pequeños emprendedores, comerciantes, profesionales y trabajadores de oficios, simplificando y reduciendo impuestos a los que producen y arriesgan", señaló Tetaz.

Acabamos de presentar un proyecto para reformar el Monotributo que aliviará la vida de tres millones de pequeños emprendedores, comerciantes, profesionales y trabajadores de oficios, simplificando y reduciendo impuestos a los que producen y arriesgan.Lo resumo en un breve hilo pic.twitter.com/xqRyuRQ1lB — Martin Tetaz (@martintetaz) February 7, 2022

Y agregó: "El nuevo régimen simplificado tiene una categoría inicial, para que nadie pague impuestos durante el primer año de actividad; sea un comerciante, un emprendedor o un profesional recién recibido. El criterio es que el Estado debe apoyar y no castigar las nuevas actividades".

"Tampoco pagará el impuesto nadie que facture menos que una canasta básica de una familia tipo, porque si el Estado les cobra impuestos a los pobres, profundiza la pobreza", agregó y siguió: "Se aumenta el límite máximo del sistema simplificado para que sea similar a como fue pensado originariamente el Monotributo en 1998. El tope de facturación, además se establece en UVAs (144.000), para que siempre sea el mismo en términos reales", continuó.

Además, explicó que "se simplifica y resuelve la transición al régimen general de responsable inscripto, que era el infierno, para los que superaban el tope de facturación del monotributo, que de aprobarse el proyecto solo pagarán ganancias por lo que facturen por encima de ese tope".

Tetaz indicó que "se incorpora la posibilidad de que el aporte a la obra social sea voluntario, habida cuenta del bajo reconocimiento que las OOSS tienen de los Monotributistas".

"Se simplifica el aporte jubilatorio que era completamente regresivo y que ahora se establece en un porcentaje similar de la facturación de todas las categorías, habida cuenta de que solo permite acceder a la mínima", concluyó.

Bienes Personales: el proyecto de la oposición para bajar la presión tributaria

El impuesto a los Bienes Personales podría recibir pronto una nueva modificación, si prospera un nuevo proyecto que la oposición impulsa en el Congreso.

Diputados de Juntos por el Cambio y el economista José Luis Espert –legislador de Avanza Libertad– impulsan una iniciativa que busca modificar el mínimo no imponible de Bienes Personales y las alícuotas.

El proyecto fue planteado por el diputado de JxC Luciano Laspina, con el aval explícito de Patricia Bullrich, presidenta del PRO. También acompañan el proyecto los diputados Martín Tetaz, Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Ricardo López Murphy, Facundo Manes y –como se señaló más arriba– José Luis Espert.

"Presentamos un proyecto de ley para reparar el daño causado por la suba del impuesto a los Bienes Personales", señaló Laspina.

"Actualiza los mínimos no imponibles y las escalas, elimina las alícuotas diferenciales para bienes en el exterior (a igual capacidad contributiva la Constitución Nacional exige igual impuesto) y las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El mínimo no imponible pasa a $10 millones, que al tipo de cambio oficial se acerca al mínimo no imponible de u$s100.000 de su creación", agregó.

Actualiza los MNI y las escalas, elimina las alícuotas diferenciales para bienes en el exterior (a igual capacidad contributiva la CN exige igual impuesto) y las facultades delegadas al PEN. El MNI pasa a $10 millones que al TC oficial se acerca al MNI de USD100mil de su creación — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 12, 2022

Por su parte, Patricia Bullrich afirmó: "La idea del proyecto es dejar establecido el régimen a aplicar en el impuesto sobre los Bienes Personales. Lo votado en diciembre pasado fue en forma irregular. Por lo tanto para dar seguridad jurídica y no afectar básicamente a la clase media, establecemos que este proyecto rija a partir del 31 de diciembre de 2021 inclusive".

Los autores del proyecto expresaron que lo que se busca es "que los contribuyentes que están en las escalas más bajas del impuesto, tengan asegurado que se beneficiarán con los nuevos mínimos no imponibles y con la actualización del monto no imponible de la casa habitación".

Según señalaron, los cambios beneficiarán a la clase media baja, sobre la que repercutirá positivamente el incremento del mínimo no imponible de Bienes Personales a $10.000.000.

El proyecto plantea un incremento del mínimo no imponible para casa-habitación a $60 millones. Además, propone derogar cualquier delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en el exterior.

Las alícuotas que propone el proyecto de Juntos por el Cambio.

"Quedó demostrado que los contribuyentes afectados, en lugar de optar por repatriar activos, han mudado su residencia permanente a otros países donde la presión fiscal sobre el ahorro y el patrimonio se encuentra en niveles razonables", indicaron los diputados.

"Múltiples argumentos validan el rechazo doctrinario a este tipo de impuestos, entre los que se destacan los efectos económicos adversos sobre la inversión y el ahorro, así como también se contemplan las dificultades para identificar y valorar bienes gravados, la escasa recaudación y la relativa validez de los efectos de la redistribución", añadieron.

Te puede interesar Condonación de deudas impositivas: los 10 problemas que surgen con la AFIP

Además, puntualizaron que el impuesto sobre los Bienes Personales tiene "efectos económicos negativos que se deberían eliminar en el corto plazo".