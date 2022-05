Proponen eliminar el impuesto a las ganancias de los sueldos y jubilaciones

Con el argumento de que "el salario no es ganancia", los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT), volvieron a presentar un proyecto de ley que propone eliminar el impuesto a las ganancias de los sueldos y jubilaciones. La iniciativa la presentó la legisladora nacional Romina Del Plá, quien recordó que ya en 2016 se presentó esta propuesta, pero fue "sistemáticamente cajoneada por parte de los bloques mayoritarios".

El proyecto de ley que se presentó nuevamente en el Congreso Nacional consta de 11 artículos y lo que propone es que se excluya el salario "del impuesto a las ganancias o ingresos personales. Esta exclusión comprende la retribución que, por cualquier concepto, perciba un trabajador en relación de dependencia bajo convenio, tanto estatal como privado…", reza la iniciativa en su artículo 1.

Pero además, también alcanza a las jubilaciones, a excepción de quienes reciben jubilaciones de privilegio. "Queda excluida la jubilación del impuesto a las ganancias o ingresos personales con excepción de aquellas funciones que hayan estado eximidas del pago del tributo durante su vida laboral, como los jueces y el personal diplomático", añade el proyecto.

Romina Del Plá, diputada nacional e impulsora de la iniciativa, admitió a iProfesional que si bien el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de ningún otro bloque en Diputados, es "oportuno y necesario", y que apunta fundamentalmente al bienestar de las y los trabajadores.

"Aquí hay un principio rector, y es que el salario no es una ganancia. El salario tiene un carácter alimentario, y es la retribución por la venta de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, no tiene nada que ver con una ganancia, entonces nosotros debemos entender que debe ser eliminado de conjunto este impuesto al salario, justamente sobre la cuarta categoría", explicó la legisladora.

Del mismo modo, consideró que el impuesto a las ganancias "es un impuesto que tiene que gravar a los empresarios, los bancos, la especulación financiera, y también a los altos cargos gerenciales, pero no a los trabajadores y trabajadoras".

s

Sin apoyo en Diputados, pero "oportuno y necesario"

En referencia al proyecto presentado por la Izquierda, Romina Del Plá recordó la promesa del expresidente Mauricio Macri sobre la eliminación del impuesto a las ganancias, "cosa que cuando llegó a la Presidencia no lo eliminó sino que reforzó la cantidad de personas que pagaban este impuesto", pero además, criticó a todos los bloques en la Cámara de Diputados -a excepción del FIT- porque actualmente "todos son parte de este proceso confiscatorio".

En ese contexto, Del Plá admite las pocas probabilidades que tiene su proyecto de avanzar en la Cámara Baja, y por ello consideró oportuno aclarar que la Izquierda "no presentamos los proyectos porque consideremos que sí o sí van a tener una posibilidad de avanzar, sino porque son necesarios y oportunos, y nosotros, todo el programa del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, presentamos proyectos de ley para demostrar que son perfectamente viables... Así que este proyecto es importante y necesario más allá de que no lo quieran tratar".

Además, también aclaró que aunque algunos dirigentes políticos prometen la baja de impuestos, "los únicos que piensan en los y las trabajadoras somos nosotros".

"Los libertarios no quieren eliminar este tipo de impuestos, ellos lo que quieren es eliminar los impuestos pero para que no paguen las grandes patronales y los especuladores", dijo en referencia al movimiento que lidera el diputado nacional Javier Milei. A su vez, añadió: "Todo el resto de los bloques en Diputados no comparten nuestra opinión política respecto a este tema, incluso nosotros los hemos denunciado, por ser los sostenedores de este tipo de impuestos".

s

Sobre el mínimo no imponible

Por otro lado, la diputada nacional criticó la forma en que "los Gobiernos" han decidido realizar actualizaciones respecto a la actualización del mínimo no imponible "que afecta directamente el salario de las y los trabajadores".

Sobre ese punto, el proyecto de ley presentado explica que el impuesto a las ganancias solo debe ser alcanzado por el personal -directivos, ejecutivos y gerenciales- en el que su salario supere el monto de cuatro canastas familiares, y sobre el Mínimo No Imponible agrega: "deberá pagar el impuesto a la cuarta categoría sobre el excedente del Mínimo No Imponible en base a la siguiente escala:

1) De 0 a 270000 anual , el porcentaje será de 9%,

, el porcentaje será de 9%, 2) de 270000 a 540000 anual , el porcentaje será de 14%,

, el porcentaje será de 14%, 3) de 540000 a 720000 anual , el porcentaje será de 19%,

, el porcentaje será de 19%, 4) de 720000 a 900000 anual , el porcentaje será de 23%,

, el porcentaje será de 23%, 5) de 900000 a 1080000 anual , el porcentaje será de 27%,

, el porcentaje será de 27%, 6) de 1080000 a 1260000 anual , el porcentaje será de 31%,

, el porcentaje será de 31%, 7) a partir de 1260000 anual, el porcentaje será de 35%".

Justamente, y sobre el mínimo no imponible, el Gobierno decidió, tras un pedido del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, adelantar a junio el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. El argumento de Massa fue que el mínimo no imponible de $225.937 quedó atrasado ante la inflación y la presión sobre los salarios, por lo que pidió fijar un nuevo piso actualizado de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, que responde a la iniciativa de que los aumentos salariales acordados en paritarias no afecten el poder de compra de los trabajadores.

En ese sentido, y según estimaciones de los equipos técnicos de Diputados el nuevo piso pasaría de $225.937 a $265.000 de salario bruto.

De todos modos, la decisión del Gobierno no convence a los diputados del FIT, que consideran que "es una especie de trampa... porque se aumenta el mínimo no imponible con un cuadro de inflación tan pavorosa como el que tenemos, que obviamente la presión sobre el poder adquisitivo hace que los salarios suban, pero el mínimo no imponible no se actualiza a ese ritmo, entonces, justamente, vemos que permanentemente hay un desfasaje, en donde más trabajadores y trabajadoras pagan impuesto a las ganancias, cuando en realidad sus salarios están apenas por encima de la línea de pobreza, sin llegar siquiera a la canasta familiar".

s

Inquietudes de los trabajadores y la agenda del FMI

La razón principal por la que la Izquierda volvió a impulsar este proyecto de ley, es, según Romina Del Plá, debido a las múltiples inquietudes que presentan los trabajadores respecto a la pérdida del poder adquisitivo y el impuesto a su salario. "Siempre es bueno reiterar que este es el mal llamado impuesto a las ganancias, pero en realidad es un impuesto a los salarios", insistió.

En esa línea, la diputada nacional explicó que si bien es cierto que hay sectores de trabajadores, "que son la gran masa", que no llegan siquiera a la canasta básica, "hay un sector que por lograr cobrar un salario más alto se ve afectado por este proceso confiscatorio".

"Hay muchas inquietudes en ese sector, al que con organización y lucha ha logrado conseguir un salario un poco más alto, pero están sistemáticamente alcanzados y de forma cada vez más confiscatoria por este mal llamado impuesto a las ganancias, que es nada más y nada menos que un impuesto al salario", dijo.

Y añadió: "el sector que está afectado por esto, obviamente ve que al tener una leve mejora en sus ingresos, termina siendo un perjuicio, porque terminan ganando menos que otros trabajadores que ganan menos pero, que no sufren el pago de este impuesto, entonces se produce una distorsión fenomenal".

Por último, Del Plá criticó que la agenda económica del Gobierno responda a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en ese sentido, disparó: "hoy vemos que hay un nuevo proceso confiscatorio y que ya el FMI mandó a avisar que de ninguna manera se tiene que actualizar el mínimo no imponible antes del próximo aguinaldo, con lo cual, va haber una confiscación muy importante de ingresos bajo este concepto, en un marco de salarios que no alcanzan y que están totalmente desactualizados con la realidad".

A continuación, el texto completo: