Monotributo: Proponen modificar la ley de alivio fiscal

La Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado arrancó el debate de un proyecto presentado por la oposición que busca una modificación a la ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente. En concreto, quieren beneficiar a quienes tienen monotributo y pidieron hacer correcciones a la ley que aprobó el mismo Congreso tan solo hace 3 meses atrás.

El proyecto propone modificar dos artículos de la Ley 27.676 de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos, ya que la oposición considera que se debe "dar un alivio real a los monotributistas y autónomos". La iniciativa fue presentada en julio por el senador radical Víctor Zimmermann, de Juntos por el Cambio, pero recién este miércoles arrancó su tratamiento en la Comisión.

Dicho proyecto, que cuenta con las firmas de otros senadores de la oposición como Alfredo Cornejo, Pablo Blanco, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, establece dos puntos claves: la incorporación del cuadro de los alquileres devengados y una modificación respecto al concepto de las actualizaciones.

"En la ultima modificación de la ley, no se tuvo en cuenta la actualización del componente alquileres devengados y esa actualización es la que realiza este proyecto", dijo Zimmerman al argumentar su proyecto.

La primera modificación a la Ley 27.676 que solicita la oposición es en el primer párrafo del artículo 1, que propone un alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente. Si se modifica dicho artículo, la oposición aseguró que se beneficiarán más de 4 millones de personas.

En ese sentido, la oposición explicó cómo se determinan las categorías A, B, C, D y la H del monotributo, detallando que se tienen en cuenta cinco conceptos: el ingreso bruto, la superficie afectada (los metros cuadrados), el consumo anual de energía eléctrica, los montos devengados de alquileres y el precio unitario máximo.

Monotributo: Fundamentos para modificar la ley de alivio fiscal

Los legisladores opositores consideraron que el proyecto que se aprobó en junio en el Congreso "no tomó en cuenta todos estos componentes", y se actualizó sólo lo que tiene que ver con el ingreso bruto anual. Por otro lado, solicitaron modificar el artículo 3 de la Ley 27.676 de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos, en el que solicitan que "los montos máximos de facturación y los montos de los alquileres devengados para la recategorización prevista en el primer párrafo del artículo 9° correspondiente al primer semestre del año se ajustarán a partir del mes de julio, de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor calculado por el INDEC".

Sucede que la ley actual da una facultad delegada del Poder Ejecutivo para que, si lo considera, el 1° de julio del año que viene, si hay inflación, actualice las escalas del monotributo. "En eso no coincidimos por dos cosas: primero, porque tenemos semiplena seguridad de que vamos a seguir teniendo inflación; y, segundo, no me parece que nosotros tengamos que votar una facultad delegada cuando estamos discutiendo permanentemente estos temas y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, por eso proponemos una modificación en ese sentido"; reza en los fundamentos del proyecto y añaden: "por eso consideramos que la actualización de los componentes que se evalúan para determinar en que categoría del monotributo se encuadra cada persona, tiene que ser por Índice de Precios al Consumidor (IPC).