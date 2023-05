Alivio en el ABL para alquileres y devolución del impuesto a las tarjetas: desde cuándo se aplican

La Legislatura porteña aprobó un conjunto de medidas de "alivio" impositivo orientadas a impulsar el mercado de alquileres. Se destacan la devolución del impuesto por los gastos con tarjeta de crédito y la exención del pago de ABL e ingresos brutos para propietarios que pongan sus viviendas en alquiler. También se aprobaron beneficios para desarrollos inmobiliarios en siete comunas y un régimen de co-vivienda.

Alivio para alquileres y devolución del impuesto a las tarjetas

La iniciativa que tendrá más impacto es la devolución del impuesto a los gastos con tarjeta de crédito. Se trata de las tasas cobradas entre diciembre y marzo, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad en el litigio por la coparticipación con el Gobierno nacional. El impuesto había sido derogado en marzo.

En cuanto a los proyectos vinculados con la vivienda y para favorecer el mercado de alquileres, se aprobaron cuatro despachos, entre los que se destaca el que beneficia con al exención temporal del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) e Ingresos Brutos a quienes ponen sus viviendas en alquiler. Contó con 36 votos afirmativos y 21 negativos, entre 57 diputados presentes.

Alivio para alquileres y devolución del impuesto a las tarjetas

Está pensado para contratos que se firmen desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre de este año; es para inmuebles que no tengan una valuación fiscal superior a 10 millones de pesos; el precio del contrato de locación no debe superar los 220 mil pesos mensuales del año inicial de su celebración; el beneficiario y el inmueble no deben poseer deudas exigibles e impagas a favor del Gobierno porteño; y el beneficiario no debe estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entre otros puntos..

En un mercado cada vez más reducido por la falta de oferta, en el que además aumentó en forma exponencial la cantidad de departamentos destinados a alquileres temporarios a través de plataformas digitales, la ley que se votó este jueves choca con la obligatoriedad de que los contratos tienen que estar declarados.

Según datos oficiales de la Ciudad, encontrar una vivienda para alquilar demora hasta cuatro meses en promedio y el costo de la renta representa entre un 40% y un 50% del ingreso de los inquilinos. Además, crece la tendencia de acuerdos que se hacen por afuera de la lay actual vigente, en los que se piden actualizaciones trimestrales y se firman contratos por uno o dos años, en lugar de los 3 que estipula la norma.

Otra de las leyes aprobadas es la que propicia eximir del pago del 80% del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable -conocido como plusvalía urbana- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y la que crea un régimen de co-vivienda destinado a brindar soluciones habitacionales.

Además, con 53 votos a favor y 3 abstenciones se aprobó la ley que elimina el pago de 80 trámites que se hacen en la Ciudad. Incluye desde nacimiento a habilitación de locales comerciales y permisos de obra. Se trata de gestiones administrativas, de entre $500 y $20.000, por las que hasta ahora hay desembolsar dinero.