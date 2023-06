El "Trabajo registrado" es un servicio prestado por AFIP el cual sirve para el control de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino, mejor conocido como SIPA.

¿Cómo buscar el alta de un trabajador en AFIP?

Para buscar el alta de un trabajador en AFIP se debe usar el servicio "Trabajo registrado". El mismo permite consultar en tiempo real la situación registral, es decir, el alta o baja, según corresponda, de la relación laboral de un trabajador registrada por un empleador en el sistema "Simplificación Registral", pudiendo imprimir la respectiva "Constancia del Trabajador".

Además, es posible obtener un "Certificado Digital de Ingresos Laborales" (CDIL), el cual consiste en una constancia validada por el fisco en el que se muestra las remuneraciones del trabajador de los últimos 6 meses de todos los empleadores con los que haya prestado servicio. Sin embargo, en este último caso, únicamente lo puede visualizar e imprimir el propio trabajador con su CUIL/CUIT y clave fiscal.

En el caso de que seas un tercero, únicamente podrás visualizar si el trabajador está registrado o no y las altas/bajas que tiene, en el caso de que haya tenido otros empleos. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la página oficial de AFIP

Ingresar en la sección "Trabajo registrado"

Hacer clic en "Ingresar a la consulta de trabajo registrado"

Ingresar el CUIL del trabajador (sin espacios ni guiones), su número de documento, apellido y sexo

Hacer clic en "continuar"

Realizando una serie de simples pasos, podrás obtener la "Constancia del Trabajador"

Al realizar estos pasos, se obtendrá la respectiva constancia. En el caso de que seas empleador de esa persona y desees ver si está correctamente registrado, podrás hacerlo a través del servicio con clave fiscal "Simplificación Registral".

¿Qué es el trabajo registrado y no registrado?

El trabajo registrado, también llamado trabajo "formal" o "en blanco", son todos los trabajos que se encuentran correctamente registrados y cumplen con todas las disposiciones laborales, legales y tributarias.

La forma más conocida de este tipo de trabajo es el empleo en relación de dependencia, en el que el trabajador pone a disposición del empleador una serie de horas de trabajo a cambio de una remuneración previamente pactada, la cual suele estar guiada por los Convenios Colectivos de Trabajo.

Entre los beneficios que accede el trabajador se encuentran el acceso a una obra social o prepaga, contar con aportes jubilatorios acordes a la actividad desempeñada, tener protección laboral en caso de accidentes de trabajos y/o enfermedades (por ejemplo, licencia por enfermedad), indemnización por despido, vacaciones pagas, y aguinaldo, aunque estos últimos han sido tema de debate, ya que las empresas lo contemplan a la hora de trabajar, por lo que simplemente "descuentan" ese monto de la oferta de dinero que tenían pensado hacer a la hora de contratar a un trabajador.

Por otra parte, el trabajo no registrado, también conocido como trabajo informal o "en negro", no se encuentra registrado ante el fisco ni entidades laborales como el ANSES (en el caso de los aportes jubilatorios). En este caso, la persona no cuenta con la protección y beneficios de estar registrado, por lo que no puede acceder a los beneficios previamente mencionados, además de que el empleador evade impuestos y las contribuciones correspondientes.

Este puede adoptar diferentes formas, como trabajo no registrado o hecho de forma "no oficial", contratos informales o de palabra, entre otras prácticas. Sin embargo, en estos casos, se suelen dar los famosos juicios laborales en el que muchos empleadores terminan perdiendo enormes cifras por la denuncia de sus trabajadores al momento de que estos quieren despedirlos o si quieren cambiar de empleo.

Las "changas", como los ayudantes de albañil, son uno de los trabajos informales más comunes

Sin embargo, es importante mencionar que el trabajo informal no solo se da en los casos de un trabajo en relación de dependencia no registrado, sino que también suele suceder con trabajadores que desarrollan una actividad económica y no la registran ante el fisco.

En el caso de actividades que no requieren de grandes conocimientos y se realizan de forma esporádica se conocen como "changas" y las mismas no están registradas por decisión del trabajador. Si bien es para evitar impuestos, muchas veces los trabajadores recurren a esto, ya que o bien es muy difícil facturar, ya que, por ejemplo, los clientes pagan en efectivo sin brindar ningún otro dato y/o su actividad no se encuadra en algo específico.

Además, en muchos casos, el dinero que cobran a lo largo del mes suele estar por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que se suele tratar de trabajadores en situaciones precarias. Por este motivo, AFIP habilitó el "Monotributo social" en el que los trabajadores no pagan impuestos y tan solo abonan la mitad de los aportes jubilatorios, además del pago de la obra social para acceder a estos servicios. Sin embargo, se deben cumplir con una serie de requisitos.

¿Cómo saber si un trabajador está activo?

Para saber si un trabajador está activo se puede hacer la consulta del alta de un trabajador ante AFIP sin la necesidad de la clave fiscal. Para ello, deberás seguir los pasos previamente mencionados o, en el caso de que sea un trabajador de tu empresa, podrás visualizarlo a través del servicio "Simplificación Registral".