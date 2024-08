El próximo jueves 15 vence el plazo para obtener la condonación de 70% de los intereses y 100% de las multas con el ingreso a la Moratoria. Aunque este plazo solo habilita el pago al contado o con 3 cuotas, el ingreso está siendo masivo, en especial, en ciertos casos

"Se viene moviendo bien, y exitosamente, la primera etapa de la Moratoria", afirma Nicolás Nogueira, socio de Bruchou & Funes de Rioja.

Quiénes deben entrar a la Moratoria antes del jueves

Como la principal ventaja que ofrece el primer tramo de la Moratoria es la condonación total de multas y de 70% de los intereses resarcitorios, se ven muy beneficiados los que tienen deudas antiguas, pendientes de pago, explica Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal.

Los que ingresan son los que tienen disponibilidad financiera para pagar de contado o en hasta tres cuotas, obteniendo el máximo de condonación de intereses, indica Andrés Edelstien, del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.

Dados los beneficios, hay una amplia adhesión para regularizar deuda, incluso cuando estamos frente a supuestos en el cual el contribuyente tiene sólidos argumentos para rebatir la postura fiscal, asegura Alberto Mastandrea, del estudio BDO Argentina.

En términos generales hay una sensación de regularizar, "dar vuelta la página" y empezar de "cero" con un Estado que en el pasado ha creado tributos vulnerando serias garantías constitucionales, sostiene Mastandrea, y relata que en los estudios contables corren contra reloj para que muchos regularicen antes del 15 de agosto.

Como AFIP está muy activa en inspecciones que a veces estaban dormidas, esta etapa de la Moratoria es muy atractiva para solucionar temas viejos, antes de entrar en el Tribunal Fiscal y aún allí, por aquello que no se pagó, considera Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella &, Smudt.

A qué personas humanas se recomienda la primera etapa

El primer grupo que se ve muy beneficiado con el perdón del 70% de los intereses son las personas físicas de alto patrimonio que debieron pagar el Aporte Solidario en el año 2021, expresa La Vista.

Dentro de este grupo, están quienes han cuestionado la procedencia del Aporte Solidario, puntualiza Edelstein.

Esos contribuyentes pueden obtener un ahorro del 80% si medimos el monto en dólares de aquel momento y en dólares actuales, advierte La Vista.

Hay un alto nivel de adhesión en personas humanas por temas que tienen que ver con Bienes Personales y el impuesto a la riqueza, previo a que venza la primera etapa, el 15 agosto, señala Nogueira.

Están entrando muy rápido los que litigaron impuesto a la riqueza; la gente trae el contado con liqui, porque se licuó el impuesto por la devaluación y de cualquier otra contingencia dado que se reduce 70% de los intereses y 100% de las sanciones y multas, manifiesta César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

Es muy importante que los contribuyentes se adhieran, y en los casos de aporte solidario hay ingresos a la Moratoria. En especial por el significativo ahorro ya generado por devaluación del peso desde el momento original en el que había que pagar el aporte solidario a la fecha actual, y la condonación de intereses y multa contemplada, comenta Leonel Zanotto, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

Qué pasa con las pymes en esta etapa de la Moratoria

La Moratoria tiene gran aceptación también pymes que están golpeadas por la crisis, y también en grandes empresas, pero para temas más particulares de cada rubro, dice Nogueira.

Además del aporte solidario, la Moratoria tiene atractivo en el mundo pyme, asegura Guillermo Pérez, del Grupo GNP, y agrega que la caída de la actividad trajo problemas en las pequeñas y medianas empresas, que van a tratar de adherir en las primeras etapas, ya que son las que tienen mayor cantidad de cuotas.

Sin embargo, el problema de las pymes que están bajo inspección, es que los agentes de AFIP están tapados de trabajo y los contadores también, y a veces no estarían llegando con los papeles para el jueves próximo.

El inconveniente para aquellos que están en proceso de inspección es que hay un cuello de botella, ya que un grupo de inspectores tienen muchas fiscalizaciones y no se llega a consensuar el ajuste en este breve tiempo, a lo que se suma la sobrecarga de trabajo de los estudios, remarca Rodríguez.

De todos modos, queda un mes más, hasta el 14 septiembre, para obtener 60% de condonación de intereses, asegura Rodríguez, aunque reconoce que en general las empresas quieren aprovechar el mayor beneficio hasta la semana próxima.

En esta primera etapa, quienes ya han definido su ingreso y están adhiriendo son las empresas que tenían inspecciones cerradas o temas por los cuales han sido notificados por AFIP en las últimas semanas, relata Silvia Tedin, de SMS Buenos Aires.

Si se da más tiempo para adhesión en la primera etapa seguramente se amplíen aquellos contribuyentes que están analizando aún su conveniencia.

Qué empresas grandes buscan adherir

En cuanto a las grandes empresas, algunos casos puntuales que apuestan a la Moratoria son los siguientes:

Algunas compañías en proceso de un M&A, o sea que están a punto de ser adquiridas, lo están considerando para regularizar deudas o aspectos contingentes, que el comprador no está dispuesto a asumir, de manera más económica, relata Juan Magadan, de PwC Argentina.

Para deudas de seguridad social e Impuesto a las Ganancias de empleados, se da el caso de algunas empresas que no registraron beneficios como el alquiler de expatriados o cocheras, relata Andrés Tellado, de KPMG Argentina.

Se suman juicios laborales con sentencia, donde la AFIP viene a cobrar los aportes y contribuciones, y tienen 10 años para hacerlo, añade Tellado, y enfatiza que es importante que las empresas tengan en cuenta a la Moratoria antes estas deudas.

En estos casos, la minoría logrará ingresar a la Moratoria en este primer tramo, porque rectificar todas las cargas sociales es mucho más complejo en lo operativo que en otros casos, y el tiempo es muy breve. La mayoría va a quedar para el segundo tramo de 60% de condonación de intereses o el tercero, con 50%, subraya.

Qué puntos en contra tiene la actual Moratoria

Hay mucha predisposición a tomar la reducción tan significativa de los intereses, sin embargo, se permiten pocas cuotas y el financiamiento es muy bajo, ya que, si se adhiere en una cuota, esta vence en septiembre, alerta Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores.

Por el momento, muchas empresas se encuentran haciendo análisis y cálculos para analizar la conveniencia. La primera etapa con mayores beneficios ha quedado corta. Se debería haber pensado en un mínimo de 90 días en lugar de 30, como en otras oportunidades donde estos tiempos fueron más extensos. Estas últimas semanas AFIP ha lanzado las campañas por domicilio fiscal electrónico, cuenta Tedin.

Otro tema no menor es que la tasa de financiación no tiene un período de tasa fija, sino que la misma es variable. En las anteriores Moratorias, era un mix de años de tasa fija y luego variable, eso hace más simple la toma de decisiones de adhesión, sobre todo en momentos como estos donde hay caída de actividad y la decisión de pago al contado tal vez no es tan viable, sostiene.

Si se da más tiempo para adhesión en la primera etapa, seguramente se amplíen aquellos contribuyentes que están analizando aún su conveniencia, afirma.

